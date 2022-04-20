Организаторы «Ночи музыки-2022» назвали участников фестиваля

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге 24 июня Фото: Размик Закарян © URA.RU

Организаторы фестиваля Ural Music Night 2022 раскрыли часть списка музыкантов, которые выступят перед екатеринбуржцами 24 июня. Об этом URA.RU сообщил исполнительный директор фестиваля Григорий Колмогоров.

По словам Колмогорова, на фестивале планируют выступить более сорока музыкальных коллективов. Он подчеркнул, что среди исполнителей много медийных и молодежных групп. В их числе Imaginary Friends Orchestra, Nuggers, «Андреграунд» и другие. Также на фестивале выступят такие коллективы, как «Сны Саламандры», «Собачий Lie», «ГАФТ».

Музыкантов отбирала комиссия из пяти экспертов. Заявки оценивали журналисты, ведущие, продюсеры. Позднее к списку участников присоединятся хедлайнеры. По предварительной информации, фестиваль пройдет 24 июня.

«Ночь музыки» в Екатеринбурге традиционно проходит летом на открытом воздухе. В 2022 году в планах организаторов собрать около 300 000 гостей и 3000 музыкантов.