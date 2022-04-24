В Златоусте мужчина открыл стрельбу во дворе дома

Для задержания хулигана пришлось вызвать ФСБ и спецназ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) мужчина открыл стрельбу из оружия, похожего на автомат, прямо во дворе дома. Чтобы его задержать, пришлось вызвать спецназ и ФСБ, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД области информацию подтвердили.

«Выстрелы звучали в ночь на 24 апреля во дворе дома на 40-летия Победы, в полицию обратились очевидцы, услышавшие автоматную очередь. Мужчина сначала ходил и стрелял по улице, затем зашел в подъезд. В итоге приехала полиция, спецназ Росгвардии и ФСБ, его задержали», — рассказал источник.

Стрелявшим оказался 37-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). Он находится под обязательством о явке. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона, о происшествии в отдел полиции сообщили встревоженные жильцы многоэтажки. Задержанным оказался жилец одной из квартир этого же дома, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Оружие у него было изъято. Установлено, что оно предназначено для стрельбы охолощенными патронами, для его хранения разрешение не требуется.