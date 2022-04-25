25 апреля 2022

Пермяк в одних трусах и с лопатой бегал вокруг цирка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, цирк
Полуголого пермяка заметили за Пермским государственным цирком Фото:

В соцсетях обсуждают пермяка, который ходил за зданием Пермского государственного цирка в одних трусах и с лопатой. Фото мужчины выложил местный житель в группе «Пермяки (подслушано Пермь)» во «ВКонтакте».

«Необъяснимое в Перми: вчера за Цирком бегал мужчина в трусах с лопатой. Зачем?», — комментирует фото подписчик паблика. Личность хулигана пока не установлена.

В комментариях пользователи начали обсуждать причину такого поведения. «Дачный сезон начался», — пишет свою догадку пермячка. Некоторые подписчики шутят: «Искал, где вскопать», «Это Стэтхэм для новой роли». Кто-то вступился за пермяка и осудил остальных комментаторов: «Какие вы все нудные, и все-то вам нехорошо».

URA.RU также рассказывало, как в Копейске (Челябинская область) голый мужчина бегал по крышам авто с железной трубой. После непродолжительной погони он был задержан полицейскими.

Мужчина ходил за цирком с лопатой в руках

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В соцсетях обсуждают пермяка, который ходил за зданием Пермского государственного цирка в одних трусах и с лопатой. Фото мужчины выложил местный житель в группе «Пермяки (подслушано Пермь)» во «ВКонтакте». «Необъяснимое в Перми: вчера за Цирком бегал мужчина в трусах с лопатой. Зачем?», — комментирует фото подписчик паблика. Личность хулигана пока не установлена. В комментариях пользователи начали обсуждать причину такого поведения. «Дачный сезон начался», — пишет свою догадку пермячка. Некоторые подписчики шутят: «Искал, где вскопать», «Это Стэтхэм для новой роли». Кто-то вступился за пермяка и осудил остальных комментаторов: «Какие вы все нудные, и все-то вам нехорошо». URA.RU также рассказывало, как в Копейске (Челябинская область) голый мужчина бегал по крышам авто с железной трубой. После непродолжительной погони он был задержан полицейскими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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