Полуголого пермяка заметили за Пермским государственным цирком Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В соцсетях обсуждают пермяка, который ходил за зданием Пермского государственного цирка в одних трусах и с лопатой. Фото мужчины выложил местный житель в группе «Пермяки (подслушано Пермь)» во «ВКонтакте».

«Необъяснимое в Перми: вчера за Цирком бегал мужчина в трусах с лопатой. Зачем?», — комментирует фото подписчик паблика. Личность хулигана пока не установлена.

В комментариях пользователи начали обсуждать причину такого поведения. «Дачный сезон начался», — пишет свою догадку пермячка. Некоторые подписчики шутят: «Искал, где вскопать», «Это Стэтхэм для новой роли». Кто-то вступился за пермяка и осудил остальных комментаторов: «Какие вы все нудные, и все-то вам нехорошо».

URA.RU также рассказывало, как в Копейске (Челябинская область) голый мужчина бегал по крышам авто с железной трубой. После непродолжительной погони он был задержан полицейскими.

Мужчина ходил за цирком с лопатой в руках «Пермяки (Подслушано Пермь)» во «ВКонтакте»