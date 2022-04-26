Олег Хабибуллин вел переговоры с мэрией больше года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга, владелец компании «Агромир» Олег Хабибуллин сможет построить четырехэтажный многофункциональный комплекс с рынком в Академическом районе. Соответствующее решение 22 апреля приняла городская комиссия по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), куда входят чиновники, депутаты, девелоперы и эксперты. Однако есть нюанс.

Хабибуллин планирует ТЦ в 32-м квартале второй очереди Академического. Сейчас статус его участка — ПК-1 (промышленная зона). Чтобы иметь возможность спокойно строиться, экс-депутат просил присвоить земле статус Ц-4 (зона крупных торговых центров, оптовой торговли, рынков). В марте 2022-го чиновники ему отказали. Из-за того, что, во-первых, Хабибуллин представил недостаточное количество документов. Во-вторых, его предложение противоречит генплану — ключевому градостроительному документу.

«Поэтому 22 апреля комиссия [по ПЗЗ] повела Хабибуллина по другому пути. Статус земли меняться не будет. Но, поскольку зона ПК-1 предполагает, что вспомогательным (не основным) видом ее использования может быть „выставочно-ярмарочная деятельность“, Хабибуллину предложено определиться с основным и вспомогательным видами использования», — рассказал URA.RU один из участников закрытого совещания.

Как писало URA.RU, рядом с четырехэтажным зданием с рынком Хабибуллин планировал еще две постройки — «общественного» назначения. Сможет ли он их возвести на условиях вспомогательного вида использования зоны ПК-1, пока не известно.

Более подробной схемы ТЦ, задуманного Хабибуллиным, пока нет Фото: материалы заседания комиссии по ПЗЗ

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