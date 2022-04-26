Свердловчане чаще стали болеть хламидиозом

Хламидиоз — инфекционное заболевание, передающееся половым путем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По итогам 2021 года в Свердловской области сложилась неблагоприятная обстановка по заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем. Так, заболеваемость хламидиозом в 2021 году выросла более чем на 70% по сравнению с 2020 годом. Об этом заявили в региональном минздраве.

«Заболеваемость хламидиозом в 2021 году по сравнению с 2020-м возросла на 76,8%. Заболеваемость гонококковой инфекцией выросла на 14,1%, трихомониазом — на 6%, а урогенитальным герпесом — на 6%», — передает данные Е1. Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), или инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) — под этими терминами понимают инфекционные заболевания, наиболее частым путем заражения которых является половой контакт.

В Свердловской области сложилась также плохая обстановка по заболеваемости сифилисом, отмечают специалисты областного кожно-венерологического диспансера. Заболеваемость в 2021 году выросла более чем на 20% по сравнению с 2020 годом. Специалисты напоминают, что сифилис — очень серьезное заболевание, которое лучше профилактировать, чем потом лечить.