ФАС отстояла интересы водителей в борьбе с «Сургутнефтегазом»

ФАС РФ заключило мировое соглашение с «Сургутнефтегазом» из-за стоимости бензина Фото: Денис Моргунов © URA.RU

ФАС России снял претензии к «Сургутнефтегазу» из-за их доминирующего положения на рынке автомобильного топлива и обязал компанию переориентироваться на продажу бензина на внутренний рынок. Информация о деталях мирового соглашения находится на официальном сайте российской антимонопольной службы.

«В течение месяца со дня утверждения мирового соглашения „Сургутнефтегаз“ обязуется разработать и согласовать с ФАС России торговую политику, в которой будет закреплена приоритетность поставки автомобильных бензинов на внутренний рынок для реализации через сеть АЗС. Компания должна уведомить антимонопольную службу в течение трех дней с момента принятия такой политики. Приоритет внутреннего рынка позволит защитить отечественного потребителя от необоснованного роста цен как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, «Сургутнефтегаз» обязуется заключать на бирже договоры поставки автомобильных бензинов на внутреннем рынке для реализации в сетях АЗС. По мнению ведомства, развитие биржевой торговли позволит дополнительно удовлетворить потребности внутреннего рынка и сформировать рыночные отечественные биржевые индикаторы.

Ранее URA.RU сообщало, что ФАС России возбудила дело в отношении «Сургутнефтегаз» из-за спекуляций на рынке автомобильного топлива в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. В ведомстве считали, что нефтяная корпорация своими действиями вносила дисбаланс на рынке.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам