ФАС предъявила претензии «Сургутнефтегазу» из-за цен на бензин

16 февраля 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

Антимонопольщики возбудили дело на «Сургутнефтегаз» Фото: Денис Моргунов © URA.RU ФАС России возбудила дело в отношении компании «Сургутнефтегаз» из-за спекуляций на рынке автомобильного топлива в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Об этом сообщается на сайте федеральной антимонопольной службы. «Служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в уклонении от заключения договоров с участниками рынка нефтепродуктов на поставки автомобильных бензинов. Эти действия могли создать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов и оказать негативное влияние на стоимость топлива в биржевом и внебиржевом сегментах», — указано в сообщении ведомства. ФАС России отмечает, что для нефтяных компаний насыщение внутреннего рынка нефтепродуктов должно стать приоритетом перед экспортными поставками. Это позволит российским потребителям приобретать бензин и дизтопливо в необходимом объеме по не завышенной стоимости. Ведомство итогам анализа действий «Сургутнефтегаз» выдала предупреждение компании. Однако нефтяная компания его проигнорировала. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

ФАС России возбудила дело в отношении компании «Сургутнефтегаз» из-за спекуляций на рынке автомобильного топлива в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Об этом сообщается на сайте федеральной антимонопольной службы. «Служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в уклонении от заключения договоров с участниками рынка нефтепродуктов на поставки автомобильных бензинов. Эти действия могли создать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов и оказать негативное влияние на стоимость топлива в биржевом и внебиржевом сегментах», — указано в сообщении ведомства. ФАС России отмечает, что для нефтяных компаний насыщение внутреннего рынка нефтепродуктов должно стать приоритетом перед экспортными поставками. Это позволит российским потребителям приобретать бензин и дизтопливо в необходимом объеме по не завышенной стоимости. Ведомство итогам анализа действий «Сургутнефтегаз» выдала предупреждение компании. Однако нефтяная компания его проигнорировала.