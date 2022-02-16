ФАС предъявила претензии «Сургутнефтегазу» из-за цен на бензин

ФАС России возбудила дело в отношении компании «Сургутнефтегаз» из-за спекуляций на рынке автомобильного топлива в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Об этом сообщается на сайте федеральной антимонопольной службы.
«Служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в уклонении от заключения договоров с участниками рынка нефтепродуктов на поставки автомобильных бензинов. Эти действия могли создать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов и оказать негативное влияние на стоимость топлива в биржевом и внебиржевом сегментах», — указано в сообщении ведомства.
ФАС России отмечает, что для нефтяных компаний насыщение внутреннего рынка нефтепродуктов должно стать приоритетом перед экспортными поставками. Это позволит российским потребителям приобретать бензин и дизтопливо в необходимом объеме по не завышенной стоимости. Ведомство итогам анализа действий «Сургутнефтегаз» выдала предупреждение компании. Однако нефтяная компания его проигнорировала.
ФАС России возбудила дело в отношении компании «Сургутнефтегаз» из-за спекуляций на рынке автомобильного топлива в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Об этом сообщается на сайте федеральной антимонопольной службы. «Служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в уклонении от заключения договоров с участниками рынка нефтепродуктов на поставки автомобильных бензинов. Эти действия могли создать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов и оказать негативное влияние на стоимость топлива в биржевом и внебиржевом сегментах», — указано в сообщении ведомства. ФАС России отмечает, что для нефтяных компаний насыщение внутреннего рынка нефтепродуктов должно стать приоритетом перед экспортными поставками. Это позволит российским потребителям приобретать бензин и дизтопливо в необходимом объеме по не завышенной стоимости. Ведомство итогам анализа действий «Сургутнефтегаз» выдала предупреждение компании. Однако нефтяная компания его проигнорировала.