Лидер «Агаты Кристи» спел перед солдатами, раненными на Украине

Вадим Самойлов выступил перед солдатами в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер советской и российской рок-группы «Агаты Кристи» Вадим Самойлов выступил перед солдатами, получившими ранения во время спецоперации на Украине. Акустический концерт прошел в 354-м окружном военном клиническом госпитале ЦВО в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал сам музыкант.

«Сегодня я выступил перед военными, которые получили ранения во время спецоперации на Украине. Они проходят реабилитацию в госпитале ЦВО в Екатеринбурге. Солдаты рады были нас видеть. Надеюсь, что мы смогли хоть немного поднять им настроение», — поделился Самойлов.

Музыкант отметил, что поддержка нашим солдатам сейчас необходима. «Наши ребята герои, так как защищают страну. Мы должны объединиться в такое непростое для страны время», — сказал он.

Ранее URA.RU писало, что Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова встретилась с военными, раненными во время спецоперации на Украине. Солдат привозят в 354-й окружной военный клинический госпиталь ЦВО и пятый военный госпиталь Росгвардии в Екатеринбурге. Мерзлякова отметила, что первое, о чем просят солдаты — позвонить родным и сообщить, что живы.

Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести спецоперацию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. Целями глава государства заявил демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса.