27 апреля 2022

Чешская компания выкупила у УГМК авиазавод

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Чешский самолет на УЗГА. ЕКатеринбург, винт, легкая авиация, l-410
Aircraft Industries производил самолеты L-410 и L-410NG Фото:

Чешская компания Omnipol выкупила дочернюю компанию УГМК Aircraft Industries, которая производила самолеты L-410 и L-410NG. Об этом сообщается на сайте Omnipol.

«Российский владелец и Omnipol Group договорились о продаже 100% акций Aircraft Industries чешской компании OMPO Holding», — говорится в сообщении чешской компании.

Цель сделки со стороны чешских предпринимателей — спасти Aircraft Industries в условиях текущей экономической ситуации, стабилизация ее деятельности и поддержание производственных мощностей, сообщают представители Omnipol. Гендиректор Aircraft Industries Илона Плшкова заявила, что данное соглашение обеспечит надежную и безопасную среду для поддержания работоспособности компании.

Уточняется, что УГМК приобрела 51% акций чешской компании в 2008 году. Спустя 5 лет работы, уральская компания выкупила оставшиеся 49% акций.

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Чешская компания Omnipol выкупила дочернюю компанию УГМК Aircraft Industries, которая производила самолеты L-410 и L-410NG. Об этом сообщается на сайте Omnipol. «Российский владелец и Omnipol Group договорились о продаже 100% акций Aircraft Industries чешской компании OMPO Holding», — говорится в сообщении чешской компании. Цель сделки со стороны чешских предпринимателей — спасти Aircraft Industries в условиях текущей экономической ситуации, стабилизация ее деятельности и поддержание производственных мощностей, сообщают представители Omnipol. Гендиректор Aircraft Industries Илона Плшкова заявила, что данное соглашение обеспечит надежную и безопасную среду для поддержания работоспособности компании. Уточняется, что УГМК приобрела 51% акций чешской компании в 2008 году. Спустя 5 лет работы, уральская компания выкупила оставшиеся 49% акций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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