Чешская компания выкупила у УГМК авиазавод

Aircraft Industries производил самолеты L-410 и L-410NG Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чешская компания Omnipol выкупила дочернюю компанию УГМК Aircraft Industries, которая производила самолеты L-410 и L-410NG. Об этом сообщается на сайте Omnipol.

«Российский владелец и Omnipol Group договорились о продаже 100% акций Aircraft Industries чешской компании OMPO Holding», — говорится в сообщении чешской компании.

Цель сделки со стороны чешских предпринимателей — спасти Aircraft Industries в условиях текущей экономической ситуации, стабилизация ее деятельности и поддержание производственных мощностей, сообщают представители Omnipol. Гендиректор Aircraft Industries Илона Плшкова заявила, что данное соглашение обеспечит надежную и безопасную среду для поддержания работоспособности компании.

Уточняется, что УГМК приобрела 51% акций чешской компании в 2008 году. Спустя 5 лет работы, уральская компания выкупила оставшиеся 49% акций.