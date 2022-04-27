Чешская компания выкупила у УГМК авиазавод

Чешская компания Omnipol выкупила дочернюю компанию УГМК Aircraft Industries, которая производила самолеты L-410 и L-410NG. Об этом сообщается на сайте Omnipol.
«Российский владелец и Omnipol Group договорились о продаже 100% акций Aircraft Industries чешской компании OMPO Holding», — говорится в сообщении чешской компании.
Цель сделки со стороны чешских предпринимателей — спасти Aircraft Industries в условиях текущей экономической ситуации, стабилизация ее деятельности и поддержание производственных мощностей, сообщают представители Omnipol. Гендиректор Aircraft Industries Илона Плшкова заявила, что данное соглашение обеспечит надежную и безопасную среду для поддержания работоспособности компании.
Уточняется, что УГМК приобрела 51% акций чешской компании в 2008 году. Спустя 5 лет работы, уральская компания выкупила оставшиеся 49% акций.
Чешская компания Omnipol выкупила дочернюю компанию УГМК Aircraft Industries, которая производила самолеты L-410 и L-410NG. Об этом сообщается на сайте Omnipol. «Российский владелец и Omnipol Group договорились о продаже 100% акций Aircraft Industries чешской компании OMPO Holding», — говорится в сообщении чешской компании. Цель сделки со стороны чешских предпринимателей — спасти Aircraft Industries в условиях текущей экономической ситуации, стабилизация ее деятельности и поддержание производственных мощностей, сообщают представители Omnipol. Гендиректор Aircraft Industries Илона Плшкова заявила, что данное соглашение обеспечит надежную и безопасную среду для поддержания работоспособности компании. Уточняется, что УГМК приобрела 51% акций чешской компании в 2008 году. Спустя 5 лет работы, уральская компания выкупила оставшиеся 49% акций.