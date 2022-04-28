В Челябинске 1 мая изменят движение транспорта

Транспорт ограничат в движении из-за проведения фейерверка
В Челябинске 1 мая городской транспорт изменит свои маршруты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, движение ограничат из-за проведения праздничного фейерверка.
«1 мая 2022 года на набережной реки Миасс около памятника Столыпину в 22:00 часа состоится праздничный фейерверк. Движение транспорта будет ограничено с 20:00 до 23:00», — заявили с мэрии.
Движение в Челябинске будет ограниченно на следующих участках:
- улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
- улица Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;
- улица Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской (с учетом новое развязки);
- Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;
- улица Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта;
- улица Красная от пр. Ленина до пр. Победы.
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