В Челябинске 1 мая изменят движение транспорта

Транспорт ограничат в движении из-за проведения фейерверка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 1 мая городской транспорт изменит свои маршруты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, движение ограничат из-за проведения праздничного фейерверка.

«1 мая 2022 года на набережной реки Миасс около памятника Столыпину в 22:00 часа состоится праздничный фейерверк. Движение транспорта будет ограничено с 20:00 до 23:00», — заявили с мэрии.

Движение в Челябинске будет ограниченно на следующих участках:

улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

улица Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;

улица Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской (с учетом новое развязки);

Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;

улица Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта;

улица Красная от пр. Ленина до пр. Победы.