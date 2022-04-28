28 апреля 2022

В Челябинске 1 мая изменят движение транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Фейерверк. Челябинск, салют, фейерверк
Транспорт ограничат в движении из-за проведения фейерверка Фото:

В Челябинске 1 мая городской транспорт изменит свои маршруты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, движение ограничат из-за проведения праздничного фейерверка.

«1 мая 2022 года на набережной реки Миасс около памятника Столыпину в 22:00 часа состоится праздничный фейерверк. Движение транспорта будет ограничено с 20:00 до 23:00», — заявили с мэрии.

Движение в Челябинске будет ограниченно на следующих участках:

  • улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
  • улица Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;
  • улица Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской (с учетом новое развязки);
  • Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;
  • улица Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта;
  • улица Красная от пр. Ленина до пр. Победы.

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В Челябинске 1 мая городской транспорт изменит свои маршруты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, движение ограничат из-за проведения праздничного фейерверка. «1 мая 2022 года на набережной реки Миасс около памятника Столыпину в 22:00 часа состоится праздничный фейерверк. Движение транспорта будет ограничено с 20:00 до 23:00», — заявили с мэрии. Движение в Челябинске будет ограниченно на следующих участках:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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