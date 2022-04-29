В Челябинске с 1 мая до 20 июня перекроют движение

Движение будет закрыто из-за ремонта теплосетей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске из-за ремонта теплосетей с 1 мая по 20 июня частично закроют движение на перекрестке улицы Горького и проспекта Победы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, реконструкция теплосетей пройдет в два этапа.

«Первый этап реконструкции запланирован с 1 мая по 5 июня. Движение автотранспорта по улице Горького в сторону Комсомольской площади будет организовано только направо. Прямо и налево проезд будет закрыт. Также по улице Горькова в сторону улицы Механической можно будет проехать только направо, прямо и налево движение будет закрыто. Полностью перекроют движение по проспекту Победы в сторону Героев Танкограда. Движение по проспекту Победы в сторону Меридиана останется без ограничений», — сообщили URA.RU в мэрии Челябинска.

В пресс-службе городской администрации добавили, что второй этап ремонтных работ начнется с 5 июня и продлится до 20 июня. По улице Горького в сторону Комсомольской площади движение будет организовано без ограничений. По улице Горького в сторону улице Механической можно будет проехать только прямо и налево из крайней левой полосы. По проспекту Победы в сторону Героев Танкограда движение будет организовано направо, прямо и налево — по крайним левым полосам. В сторону Меридиана по проспекту Победы движение ограничено не будет.