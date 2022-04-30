30 апреля 2022

Хоккейный клуб из Екатеринбурга массово покинули игроки и тренеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый тренер ХК
У них истекают контракты Фото:

В КХЛ начался трансферный период. Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга не стал продлевать контракты с шестью игроками и тремя тренерами. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

«Основной состав в связи с истечением срока действия контрактов покидают четыре хоккеиста — Райан Спунер, Сергей Шумаков, Станислав Бочаров и Яков Рылов.[…] Также покидают систему „Автомобилиста“ нападающие Данила Охов и Антон Чуфаров, выступавшие в МХЛ в составе „Авто“», — говорится в сообщении клуба.

Команда завершает сотрудничество с тремя тренерами — Германом Титовым, Игорем Улановым и Константином Власовым. Остаться предложили 25 хоккеистам клуба, в том числе защитнику Сергею Зборовскому, а также нападающим Анатолию Голышеву, Степану Хрипунову, Владимиру Кузнецову и Василию Филяеву.

ХК «Автомобилист» основан в 1946 году. С 2009 года команда выступает в Континентальной хоккейной лиге. Сейчас для команды строят новую ледовую арену на месте, где стояла недостроенная телевизионная башня.

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В КХЛ начался трансферный период. Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга не стал продлевать контракты с шестью игроками и тремя тренерами. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. «Основной состав в связи с истечением срока действия контрактов покидают четыре хоккеиста — Райан Спунер, Сергей Шумаков, Станислав Бочаров и Яков Рылов.[…] Также покидают систему „Автомобилиста“ нападающие Данила Охов и Антон Чуфаров, выступавшие в МХЛ в составе „Авто“», — говорится в сообщении клуба. Команда завершает сотрудничество с тремя тренерами — Германом Титовым, Игорем Улановым и Константином Власовым. Остаться предложили 25 хоккеистам клуба, в том числе защитнику Сергею Зборовскому, а также нападающим Анатолию Голышеву, Степану Хрипунову, Владимиру Кузнецову и Василию Филяеву. ХК «Автомобилист» основан в 1946 году. С 2009 года команда выступает в Континентальной хоккейной лиге. Сейчас для команды строят новую ледовую арену на месте, где стояла недостроенная телевизионная башня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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