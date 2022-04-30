Хоккейный клуб из Екатеринбурга массово покинули игроки и тренеры

В КХЛ начался трансферный период. Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга не стал продлевать контракты с шестью игроками и тремя тренерами. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.
«Основной состав в связи с истечением срока действия контрактов покидают четыре хоккеиста — Райан Спунер, Сергей Шумаков, Станислав Бочаров и Яков Рылов.[…] Также покидают систему „Автомобилиста“ нападающие Данила Охов и Антон Чуфаров, выступавшие в МХЛ в составе „Авто“», — говорится в сообщении клуба.
Команда завершает сотрудничество с тремя тренерами — Германом Титовым, Игорем Улановым и Константином Власовым. Остаться предложили 25 хоккеистам клуба, в том числе защитнику Сергею Зборовскому, а также нападающим Анатолию Голышеву, Степану Хрипунову, Владимиру Кузнецову и Василию Филяеву.
ХК «Автомобилист» основан в 1946 году. С 2009 года команда выступает в Континентальной хоккейной лиге. Сейчас для команды строят новую ледовую арену на месте, где стояла недостроенная телевизионная башня.
Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал