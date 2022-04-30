30 апреля 2022

Спасатели предупредили свердловчан о шквалистом ветре

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, памятник свердлову, непогода, город екатеринбург, тучи
Предупреждение объявлено на 2 мая Фото:

В Свердловской области 2 мая ожидается ветер с порывами до 17 м/с. Предупреждение о непогоде появилось в официальной группе ГУ МЧС по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».

«По информации синоптиков, 2 мая ожидается шквалистый ветер с порывами до 17 м/с. Специалисты МЧС призывают свердловчан быть осторожными и просят выполнять рекомендации по безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

По данным сервиса Gismeteo, сегодня в Екатеринбурге температура воздуха прогреется до 12 градусов, весь день пасмурно с небольшими осадками. 2 мая столбик термометра опустится до +9 градусов днем, пасмурно, возможен небольшой дождь, порывы ветра составят 5-11 м/с. С 3 мая температура воздуха пойдет на повышение, а небо начнет проясняться.

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В Свердловской области 2 мая ожидается ветер с порывами до 17 м/с. Предупреждение о непогоде появилось в официальной группе ГУ МЧС по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «По информации синоптиков, 2 мая ожидается шквалистый ветер с порывами до 17 м/с. Специалисты МЧС призывают свердловчан быть осторожными и просят выполнять рекомендации по безопасности», — говорится в сообщении ведомства. По данным сервиса Gismeteo, сегодня в Екатеринбурге температура воздуха прогреется до 12 градусов, весь день пасмурно с небольшими осадками. 2 мая столбик термометра опустится до +9 градусов днем, пасмурно, возможен небольшой дождь, порывы ветра составят 5-11 м/с. С 3 мая температура воздуха пойдет на повышение, а небо начнет проясняться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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