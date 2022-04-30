Сотрудники Роспотребнадзора опубликовали результаты исследований проб воздуха их трех районов Екатеринбурга. Превышения допустимых норм загрязнений не нашли, следует из сообщения на официальном сайте свердловского управления Роспотребнадзора.
«1 мая в связи с возникновением смога организовано проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в трех контрольных точках в центре Екатеринбурга, на Елизавете и на Семи Ключах. Превышений ПДК загрязняющих веществ не выявлено», — говорится в сообщении.
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Сотрудники Роспотребнадзора опубликовали результаты исследований проб воздуха их трех районов Екатеринбурга. Превышения допустимых норм загрязнений не нашли, следует из сообщения на официальном сайте свердловского управления Роспотребнадзора. «1 мая в связи с возникновением смога организовано проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в трех контрольных точках в центре Екатеринбурга, на Елизавете и на Семи Ключах. Превышений ПДК загрязняющих веществ не выявлено», — говорится в сообщении. Смог и запах гари появились в Екатеринбурге утром 1 мая. Как позднее объяснили в МЧС, такая ситуация в городе сложилась из-за пожаров в Курганской области.