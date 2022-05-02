Россель: Свердловской области нужны «особые условия» для развития

Эдуард Россель рассказал, что региону нужны «особые условия» для улучшения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил, что Свердловской области нужны «особые условия» для поступательного развития. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Сегодня, в момент, когда требуется переход экономики на новые рельсы, отказ от старых схем взаимодействия, Свердловская область вновь нуждается в создании особых условий для развития», — говорится в сообщении.

Сенатор считает, что региону требуется новый особый статус — экономический, политический, налоговый и инвестиционный. В своем сообщении Эдуард Россель вспомнил и Уральскую республику, заявив, что «это про сохранение Свердловской области и России», отвечая на негативные интерпретации, которые в последнее время вновь начали появляться.