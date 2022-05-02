02 мая 2022

Россель: Свердловской области нужны «особые условия» для развития

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Пресс-конференция, посвященная юбилею первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Екатеринбург, россель эдуард, портрет
Эдуард Россель рассказал, что региону нужны «особые условия» для улучшения Фото:

Сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил, что Свердловской области нужны «особые условия» для поступательного развития. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Сегодня, в момент, когда требуется переход экономики на новые рельсы, отказ от старых схем взаимодействия, Свердловская область вновь нуждается в создании особых условий для развития», — говорится в сообщении.

Сенатор считает, что региону требуется новый особый статус — экономический, политический, налоговый и инвестиционный. В своем сообщении Эдуард Россель вспомнил и Уральскую республику, заявив, что «это про сохранение Свердловской области и России», отвечая на негативные интерпретации, которые в последнее время вновь начали появляться.

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Сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил, что Свердловской области нужны «особые условия» для поступательного развития. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня, в момент, когда требуется переход экономики на новые рельсы, отказ от старых схем взаимодействия, Свердловская область вновь нуждается в создании особых условий для развития», — говорится в сообщении. Сенатор считает, что региону требуется новый особый статус — экономический, политический, налоговый и инвестиционный. В своем сообщении Эдуард Россель вспомнил и Уральскую республику, заявив, что «это про сохранение Свердловской области и России», отвечая на негативные интерпретации, которые в последнее время вновь начали появляться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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