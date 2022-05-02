02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

К челябинским кладбищам запустили дополнительные автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по соблюдения масочного режима в транспорте и на объектах торговли. Челябинск, пенсионер, транспорт, эпидемия, автобус, старик, городской транспорт, масочный режим, коронавирус, covid, ковид
Маршруты действуют в родительский день Фото:

В Челябинске 3 мая, в т. н. родительский день, запущены два дополнительных автобуса до крупных кладбищ — Градского и Преображенского. Об этом сообщает telegram-канал организатора перевозок по Челябинской области.

«Автобус „Чичерина — Градский прииск“ будет ходить каждые 10-15 минут, первый рейс от Чичерина — в 9:00, последний рейс от Градского кладбища — 19:00. На Преображенское кладбище автобус „Чичерина — Преображенское кладбище“ будет ходить каждые 20-30 минут. Первый рейс от Чичерина — в 9:10, последний рейс от Преображенского кладбища — 18:40», — говорится в сообщении.

Стоимость проезда на дополнительных маршрутах составит 23 рубля. Также действуют льготы и транспортные карты.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске 3 мая, в т. н. родительский день, запущены два дополнительных автобуса до крупных кладбищ — Градского и Преображенского. Об этом сообщает telegram-канал организатора перевозок по Челябинской области. «Автобус „Чичерина — Градский прииск“ будет ходить каждые 10-15 минут, первый рейс от Чичерина — в 9:00, последний рейс от Градского кладбища — 19:00. На Преображенское кладбище автобус „Чичерина — Преображенское кладбище“ будет ходить каждые 20-30 минут. Первый рейс от Чичерина — в 9:10, последний рейс от Преображенского кладбища — 18:40», — говорится в сообщении. Стоимость проезда на дополнительных маршрутах составит 23 рубля. Также действуют льготы и транспортные карты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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