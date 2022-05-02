К челябинским кладбищам запустили дополнительные автобусы

Маршруты действуют в родительский день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 3 мая, в т. н. родительский день, запущены два дополнительных автобуса до крупных кладбищ — Градского и Преображенского. Об этом сообщает telegram-канал организатора перевозок по Челябинской области.

«Автобус „Чичерина — Градский прииск“ будет ходить каждые 10-15 минут, первый рейс от Чичерина — в 9:00, последний рейс от Градского кладбища — 19:00. На Преображенское кладбище автобус „Чичерина — Преображенское кладбище“ будет ходить каждые 20-30 минут. Первый рейс от Чичерина — в 9:10, последний рейс от Преображенского кладбища — 18:40», — говорится в сообщении.

Стоимость проезда на дополнительных маршрутах составит 23 рубля. Также действуют льготы и транспортные карты.