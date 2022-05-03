«Уралмаш» впервые стал чемпионом России по баскетболу. Фото, видео

04 мая 2022 в 02:03 Размер текста - 17 +

Екатеринбургские баскетболисты побели 23 раза подряд Фото: сообщество «БК Уралмаш» в соцсети «ВКонтакте» Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» победил в финале Суперлиги-1 московскую «Руну», став чемпионом России впервые. Встреча завершилась со счетом 90-83 в пользу екатеринбуржцев. Чемпионство России для «Уралмаша» первый крупный трофей в новейшей истории клуба. Последний раз команда выигрывала первенство страны в 1973, тогда свердловские баскетболисты победили в чемпионате РСФСР. После возрождения команды в 2016 году клуб стал постепенно добираться к высшему первенству России по баскетболу Суперлиге-1. В 2017 «Уралмаш» выиграл золото в третьем дивизионе, в 2018 занял 3-е место в Суперлиге-2, обеспечив себе выходит в главный чемпионат страны. Также в этом году екатеринбургская команда установила рекорд по выигранным матчам подряд. БК «Уралмаш» побелил в 23-ех матчах подряд, 9 из которых были в плей-офф. Ранее URA.RU рассказывало о спортивных успехах футболистов «Урала», обыгравших московское «Динамо» со счетом 2:3. Победители Суперлиги-1 Фото: сообщество «БК Уралмаш» в соцсети «ВКонтакте» Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» победил в финале Суперлиги-1 московскую «Руну», став чемпионом России впервые. Встреча завершилась со счетом 90-83 в пользу екатеринбуржцев. Чемпионство России для «Уралмаша» первый крупный трофей в новейшей истории клуба. Последний раз команда выигрывала первенство страны в 1973, тогда свердловские баскетболисты победили в чемпионате РСФСР. После возрождения команды в 2016 году клуб стал постепенно добираться к высшему первенству России по баскетболу Суперлиге-1. В 2017 «Уралмаш» выиграл золото в третьем дивизионе, в 2018 занял 3-е место в Суперлиге-2, обеспечив себе выходит в главный чемпионат страны. Также в этом году екатеринбургская команда установила рекорд по выигранным матчам подряд. БК «Уралмаш» побелил в 23-ех матчах подряд, 9 из которых были в плей-офф. Ранее URA.RU рассказывало о спортивных успехах футболистов «Урала», обыгравших московское «Динамо» со счетом 2:3.