В Магнитогорске директор цирка избил подчиненную

Руководитель ударил своего зама в лицо Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) директор городского цирка Сергей Ходырев избил подчиненную-женщину за отказ уволиться по собственному желанию. Суд признал руководителя виновным в нанесении побоев.

«Закончился судебный процесс по обвинению директора магнитогорского цирка Сергея Ходырева в противоправных действиях против своего заместителя Татьяны Папке. Суд Правобережного района вынес 60-летнему директору обвинительное решение. Руководитель цирка должен выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, приговор еще не вступил в законную силу», — пишет магнитогорский сайт «Верстов. Инфо».

Инцидент произошел в августе 2021 года, когда Татьяна Папке зашла в кабинет директора, чтобы подписать заявление на отпуск. Вместо отпуска от нее потребовали написать заявление на увольнение. Отказ подписать заявление «по собственному желанию» не понравился директору и он ударил женщину по лицу — от удара она упала и стукнулась головой о подоконник.

Отметим, что Татьяна Папке отработала в цирке замдиректором 17 лет, а ударивший ее мужчина заступил в должность директора накануне. Перед тем, как получить удар в лицо, она пыталась объяснить новому руководителю, что до пенсии ей остается несколько лет и она воспитывает внука-инвалида.