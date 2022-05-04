Пьяный свердловчанин убил друзей битой из-за предложения о сексе

Мужчина сам сообщил о убийстве Фото: СКР по Свердловской области

Житель Березовского (Свердловская область) обвиняется в убийстве битой двух своих знакомых. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Предварительной причиной „двойного“ убийства могло послужить неприемлемое предложение. Хозяин жилища схватил биту и быстро расправился с неблагодарными гостями. Мужчина вынес обездвиженных собутыльников во двор и накрыл их одеялом, а утром, когда проснулся, увидел, что оба они не подают признаков жизни. Подозреваемый с места ЧП не скрылся и сам сообщил о случившемся сторожу коллективного сада», — сообщил Горелых.

Инцидент произошел на территории частного участка недалеко от Березовского. Полицейские уверены, что поводом для убийства послужила ссора между знакомыми, конфликт возник из-за предложения заняться сексом. Пьяный 52-летний владелец садового участка вооружился битой и до смерти забил двух мужчин, на него завели уголовное дело об убийстве.

Ранее URA.RU рассказывало о жестоком убийстве свердловчанином своей жены из-за измены. Также мы сообщали о жителе Верхней Пышмы (Свердловская область), которой убил отца из-за машины.