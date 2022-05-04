Оппонент мэра Перми получит награду

Депутаты готовят подарок Геннадию Сторожеву на 75-летие Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Почетной грамотой города Перми на майском заседании думы депутаты планируют наградить своего коллегу Геннадия Сторожева. Это следует из документов, опубликованных на сайте городского собрания. Депутат от КПРФ неоднократно выступал с критикой действий властей и голосовал против главы Перми Алексея Демкина.

«Наградить Почетной грамотой города Перми Сторожева Геннадия Алексеевича, главного инженера проекта общества с ограниченной ответственностью „Тяжпромэлектропроект-Пермь“, депутата Пермской городской Думы VII созыва, за активную общественную деятельность, значительный вклад в развитие экономики города Перми и в связи с 75-летием со дня рождения», — говорится в проекте решения думы. К грамоте Соторожеву будет выплачено денежное вознаграждение.

Геннадий Сторожев является депутатом гордумы Перми с 2016 года. Избран по партийным спискам от КПРФ. В марте 2021 года он единственный выступил против утверждения кандидатуры Алексея Демкина на пост главы Перми. В октябре того же года он пытался избраться спикером думы, составив конкуренцию Дмитрию Малютину. Но за него проголосовали лишь трое депутатов.