Оппонент мэра Перми получит награду

Почетной грамотой города Перми на майском заседании думы депутаты планируют наградить своего коллегу Геннадия Сторожева. Это следует из документов, опубликованных на сайте городского собрания. Депутат от КПРФ неоднократно выступал с критикой действий властей и голосовал против главы Перми Алексея Демкина.
«Наградить Почетной грамотой города Перми Сторожева Геннадия Алексеевича, главного инженера проекта общества с ограниченной ответственностью „Тяжпромэлектропроект-Пермь“, депутата Пермской городской Думы VII созыва, за активную общественную деятельность, значительный вклад в развитие экономики города Перми и в связи с 75-летием со дня рождения», — говорится в проекте решения думы. К грамоте Соторожеву будет выплачено денежное вознаграждение.
Геннадий Сторожев является депутатом гордумы Перми с 2016 года. Избран по партийным спискам от КПРФ. В марте 2021 года он единственный выступил против утверждения кандидатуры Алексея Демкина на пост главы Перми. В октябре того же года он пытался избраться спикером думы, составив конкуренцию Дмитрию Малютину. Но за него проголосовали лишь трое депутатов.
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Почетной грамотой города Перми на майском заседании думы депутаты планируют наградить своего коллегу Геннадия Сторожева. Это следует из документов, опубликованных на сайте городского собрания. Депутат от КПРФ неоднократно выступал с критикой действий властей и голосовал против главы Перми Алексея Демкина. «Наградить Почетной грамотой города Перми Сторожева Геннадия Алексеевича, главного инженера проекта общества с ограниченной ответственностью „Тяжпромэлектропроект-Пермь“, депутата Пермской городской Думы VII созыва, за активную общественную деятельность, значительный вклад в развитие экономики города Перми и в связи с 75-летием со дня рождения», — говорится в проекте решения думы. К грамоте Соторожеву будет выплачено денежное вознаграждение. Геннадий Сторожев является депутатом гордумы Перми с 2016 года. Избран по партийным спискам от КПРФ. В марте 2021 года он единственный выступил против утверждения кандидатуры Алексея Демкина на пост главы Перми. В октябре того же года он пытался избраться спикером думы, составив конкуренцию Дмитрию Малютину. Но за него проголосовали лишь трое депутатов.