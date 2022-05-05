В новом пермском бистро повар готовит на глазах посетителей

В Перми открыли бистро с открытой кухней Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми открылось новое паназиатское бистро «Камоме» с открытой кухней, где повар готовит роллы или суши прямо на глазах посетителей. Об этом URA.RU рассказали основатели заведения.

«Особенностью заведения стала барная стойка, где гости сидят в непосредственной близости от открытой кухни и могут наблюдать за приготовлением роллов или суши, которые подаются тут же», — рассказал ресторатор Илья Заковырин. Ранее он основал в Перми рюмочную «Парадная» и мясной ресторан The Hound.

Открытие бистро стало продолжением проекта по доставке блюд японской кухни «Чайка», который входит в тот же гастрохолдинг. Запуском кухни руководит шеф-повар Виталий Гизатуллин, известный по таким проектам, как «Фобошная», бистро «Медуза» и кафе «Азиат».