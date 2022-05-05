05 мая 2022

В новом пермском бистро повар готовит на глазах посетителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ужин в ресторане Cibo c шеф-поваром, обладателем звезды Michelin Фабианом Фельдманом Екатеринбург, роллы, еда
В Перми открыли бистро с открытой кухней Фото:

В Перми открылось новое паназиатское бистро «Камоме» с открытой кухней, где повар готовит роллы или суши прямо на глазах посетителей. Об этом URA.RU рассказали основатели заведения.

«Особенностью заведения стала барная стойка, где гости сидят в непосредственной близости от открытой кухни и могут наблюдать за приготовлением роллов или суши, которые подаются тут же», — рассказал ресторатор Илья Заковырин. Ранее он основал в Перми рюмочную «Парадная» и мясной ресторан The Hound.

Открытие бистро стало продолжением проекта по доставке блюд японской кухни «Чайка», который входит в тот же гастрохолдинг. Запуском кухни руководит шеф-повар Виталий Гизатуллин, известный по таким проектам, как «Фобошная», бистро «Медуза» и кафе «Азиат».

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П».

В Перми открылось новое паназиатское бистро «Камоме» с открытой кухней, где повар готовит роллы или суши прямо на глазах посетителей. Об этом URA.RU рассказали основатели заведения. «Особенностью заведения стала барная стойка, где гости сидят в непосредственной близости от открытой кухни и могут наблюдать за приготовлением роллов или суши, которые подаются тут же», — рассказал ресторатор Илья Заковырин. Ранее он основал в Перми рюмочную «Парадная» и мясной ресторан The Hound. Открытие бистро стало продолжением проекта по доставке блюд японской кухни «Чайка», который входит в тот же гастрохолдинг. Запуском кухни руководит шеф-повар Виталий Гизатуллин, известный по таким проектам, как «Фобошная», бистро «Медуза» и кафе «Азиат».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...