На сайте МВД по республике Крым появилось сообщение о поисках 17-летнего Тимофея Прошина из Нижнего Тагила (Свердловская область). В январе он ушел из дома по улице Орджоникидзе и не вернулся.
«14 января 2022 года ушел из дома по адресу: Свердловская область, Нижний Тагил, улица Орджоникидзе и до настоящего времени не вернулся Прошин Тимофей Дмитриевич 10.10.2004 года рождения. Уроженец города Нижний Тагил», — говорится в сообщении.
По информации сотрудников уголовного розыска, подросток может находиться на территории Крыма. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят звонить по номерам +7 978 745 04 47 или 102 (с мобильного 020). Информация о поисках подростка также размещена на сайте отряда «ЛизаАлерт». Ранее URA.RU сообщало о 18-летней девушке из Каменска-Уральского, которая пропала 5 мая, а на следующий день нашлась в лесу.
Подросток ушел из дома 3,5 месяца назад
Фото: МВД по республике Крым
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На сайте МВД по республике Крым появилось сообщение о поисках 17-летнего Тимофея Прошина из Нижнего Тагила (Свердловская область). В январе он ушел из дома по улице Орджоникидзе и не вернулся. «14 января 2022 года ушел из дома по адресу: Свердловская область, Нижний Тагил, улица Орджоникидзе и до настоящего времени не вернулся Прошин Тимофей Дмитриевич 10.10.2004 года рождения. Уроженец города Нижний Тагил», — говорится в сообщении. По информации сотрудников уголовного розыска, подросток может находиться на территории Крыма. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят звонить по номерам +7 978 745 04 47 или 102 (с мобильного 020). Информация о поисках подростка также размещена на сайте отряда «ЛизаАлерт». Ранее URA.RU сообщало о 18-летней девушке из Каменска-Уральского, которая пропала 5 мая, а на следующий день нашлась в лесу.