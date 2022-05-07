Клава Кока выступила на вечеринке «Зенита» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока выступила за пятикратный гонорар на вечернике, посвященной победе «Зенита» в чемпионате России по футболу. Об этом сообщил telegram-канал «Первый спорт».

«Зенит предложил Клаве Коке гонорар в пять раз больше стандартного, чтобы певица выступила на чемпионской вечеринке питерцев», — сообщает осведомленный источник telegram-канала.

В соцсетях стали обсуждать, что организаторы хотели позвать на выступление именно Клаву Коку, зная, что певица является болельщицей «Динамо». В этом сезоне главным конкурентом «Зенита» за чемпионство было «Динамо», фанаты считают, что выступление Клавы стало дополнительным поводом поглумиться над московскими соперниками. В самом футбольном клубе отрицают информацию о пятикратной сумме за выступление, заявляя, что на мероприятие хотели позвать популярного артиста среди молодежи, а то, что Кока неравнодушна к Динамо выяснилось позже.

Ранее URA.RU рассказывало, что певица решила раскрыть свой личный номер телефона преданным фанатам. Также мы сообщали о клипе Клавы Коки, в котором снялись блогер Ида Галич и певица Глюкоза.