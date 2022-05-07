07 мая 2022

Клава Кока поздравила футболистов «Зенита» за пятикратный гонорар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
Клава Кока выступила на вечеринке «Зенита» Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока выступила за пятикратный гонорар на вечернике, посвященной победе «Зенита» в чемпионате России по футболу. Об этом сообщил telegram-канал «Первый спорт».

«Зенит предложил Клаве Коке гонорар в пять раз больше стандартного, чтобы певица выступила на чемпионской вечеринке питерцев», — сообщает осведомленный источник telegram-канала.

В соцсетях стали обсуждать, что организаторы хотели позвать на выступление именно Клаву Коку, зная, что певица является болельщицей «Динамо». В этом сезоне главным конкурентом «Зенита» за чемпионство было «Динамо», фанаты считают, что выступление Клавы стало дополнительным поводом поглумиться над московскими соперниками. В самом футбольном клубе отрицают информацию о пятикратной сумме за выступление, заявляя, что на мероприятие хотели позвать популярного артиста среди молодежи, а то, что Кока неравнодушна к Динамо выяснилось позже.

Ранее URA.RU рассказывало, что певица решила раскрыть свой личный номер телефона преданным фанатам. Также мы сообщали о клипе Клавы Коки, в котором снялись блогер Ида Галич и певица Глюкоза.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока выступила за пятикратный гонорар на вечернике, посвященной победе «Зенита» в чемпионате России по футболу. Об этом сообщил telegram-канал «Первый спорт». «Зенит предложил Клаве Коке гонорар в пять раз больше стандартного, чтобы певица выступила на чемпионской вечеринке питерцев», — сообщает осведомленный источник telegram-канала. В соцсетях стали обсуждать, что организаторы хотели позвать на выступление именно Клаву Коку, зная, что певица является болельщицей «Динамо». В этом сезоне главным конкурентом «Зенита» за чемпионство было «Динамо», фанаты считают, что выступление Клавы стало дополнительным поводом поглумиться над московскими соперниками. В самом футбольном клубе отрицают информацию о пятикратной сумме за выступление, заявляя, что на мероприятие хотели позвать популярного артиста среди молодежи, а то, что Кока неравнодушна к Динамо выяснилось позже. Ранее URA.RU рассказывало, что певица решила раскрыть свой личный номер телефона преданным фанатам. Также мы сообщали о клипе Клавы Коки, в котором снялись блогер Ида Галич и певица Глюкоза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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