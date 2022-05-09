В Екатеринбурге появилась военная техника с загадочной символикой. Фото

09 мая 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Минобороны не объясняло значение символа О Фото: URA.RU В Екатеринбурге на параде Победы проехала техника с символикой спецоперации, которую никто не объяснял. Машины с буквой О на борту можно было осмотреть вблизи после парада. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Возле Дома Офицеров стоят военные КАМАЗЫ с символом спецоперации О. В отличии от символов Z и V, Минобороны не объясняло его значение», — передает корреспондент агентства. Помимо КАМАЗов, можно посмотреть передвижной пункт управления. «Внутри Газели есть стол, телевизор и телефон», — уточнил корреспондент. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Ранее URA.RU писало, что на технике параде Победы в Екатеринбурге присутствовала символика Z и V, а также фотографии героев специальной военной операции РФ на Украине. В Минобороны РФ рассказали, что символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. По словам президента, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге на параде Победы проехала техника с символикой спецоперации, которую никто не объяснял. Машины с буквой О на борту можно было осмотреть вблизи после парада. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Возле Дома Офицеров стоят военные КАМАЗЫ с символом спецоперации О. В отличии от символов Z и V, Минобороны не объясняло его значение», — передает корреспондент агентства. Помимо КАМАЗов, можно посмотреть передвижной пункт управления. «Внутри Газели есть стол, телевизор и телефон», — уточнил корреспондент. Ранее URA.RU писало, что на технике параде Победы в Екатеринбурге присутствовала символика Z и V, а также фотографии героев специальной военной операции РФ на Украине. В Минобороны РФ рассказали, что символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. По словам президента, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.