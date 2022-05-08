Текслер оценил День Победы в Челябинске

Текслер посетил все праздничные мероприятия вместе с семьей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает, что празднование Дня Победы в Челябинске прошло достойно. Он поблагодарил всех за участие в памятных мероприятиях.

«Хороший сегодня получился праздник. Достойно встретили День Победы, вспомнили наших героев. Спасибо всем, кто участвовал в параде, прошел с колонной Бессмертного полка, пришел на вечерний концерт», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Алексей Текслер сегодня возложил цветы к Вечному огню. После этого он присоединился к акции Бессмертный полк, в которой участвовали больше 120 тысяч человек. Он вместе с супругой Ириной и сыном Мишей возглавили колонну. Родственники губернатора и его жены воевали с фашистами на фронтах Великой Отечественной войны. Посетил глава региона с семьей и праздничный концерт на Театральной площади.

Перед горожанами выступали Александр Маршал и Олег Газманов. Вел праздничную программу народный артист России Алексей Кравченко. В концерте также приняли участие солисты театра «Геликон-Опера» Игорь Морозов и Алексей Тихомиров, музыкант Сергей Войтенко, архимандрит Гермоген.