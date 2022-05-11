11 мая 2022

Дети Первоуральска записали видеообращение к мэру. «Дяденька мэр, сделайте нам площадку!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит губернатора Свердловской области на производственную площадку Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Свердловская область, Первоуральск, куйвашев евгений, кабец игорь
Дети записали обращение к главе Первоуральска Игорю Кабцу с просьбой построить детскую площадку Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) дети записали коллективное видеообращение к главе города Игорю Кабцу. Ребята мечтают, что в их микрорайоне появится хорошая детская площадка. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Магнитка — значимый для Первоуральска промышленный район. Но он отдаленный, и поэтому на его благоустройство выделяется меньше денег. Детских площадок не хватает. Ребятам негде играть, заниматься, да и просто с пользой проводить время. От безысходности дети записали обращение к главе Первоуральска Игорю Кабцу», — говорит депутат городской думы от КПРФ Наталья Крылова.

Ребятишки просят главу города обратить внимание на проблему, связанную с нехваткой детских площадок. «Мы, дети Магнитки, просим дяденьку мэра построить нам детскую площадку», — скандируют дети на видео. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Первоуральска, но на звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее агентство писало, что секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным предложил расширить возможности программы благоустройства городской среды. Турчак предложил расширить список городов — участников всероссийского конкурса на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Сейчас в нем могут участвовать города численностью до 100 тысяч жителей.

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В Первоуральске (Свердловская область) дети записали коллективное видеообращение к главе города Игорю Кабцу. Ребята мечтают, что в их микрорайоне появится хорошая детская площадка. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Магнитка — значимый для Первоуральска промышленный район. Но он отдаленный, и поэтому на его благоустройство выделяется меньше денег. Детских площадок не хватает. Ребятам негде играть, заниматься, да и просто с пользой проводить время. От безысходности дети записали обращение к главе Первоуральска Игорю Кабцу», — говорит депутат городской думы от КПРФ Наталья Крылова. Ребятишки просят главу города обратить внимание на проблему, связанную с нехваткой детских площадок. «Мы, дети Магнитки, просим дяденьку мэра построить нам детскую площадку», — скандируют дети на видео. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Первоуральска, но на звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным предложил расширить возможности программы благоустройства городской среды. Турчак предложил расширить список городов — участников всероссийского конкурса на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Сейчас в нем могут участвовать города численностью до 100 тысяч жителей.
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