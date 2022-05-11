Дети Первоуральска записали видеообращение к мэру. «Дяденька мэр, сделайте нам площадку!»

12 мая 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Дети записали обращение к главе Первоуральска Игорю Кабцу с просьбой построить детскую площадку Фото: Анна Майорова © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) дети записали коллективное видеообращение к главе города Игорю Кабцу. Ребята мечтают, что в их микрорайоне появится хорошая детская площадка. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Магнитка — значимый для Первоуральска промышленный район. Но он отдаленный, и поэтому на его благоустройство выделяется меньше денег. Детских площадок не хватает. Ребятам негде играть, заниматься, да и просто с пользой проводить время. От безысходности дети записали обращение к главе Первоуральска Игорю Кабцу», — говорит депутат городской думы от КПРФ Наталья Крылова. Ребятишки просят главу города обратить внимание на проблему, связанную с нехваткой детских площадок. «Мы, дети Магнитки, просим дяденьку мэра построить нам детскую площадку», — скандируют дети на видео. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Первоуральска, но на звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным предложил расширить возможности программы благоустройства городской среды. Турчак предложил расширить список городов — участников всероссийского конкурса на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Сейчас в нем могут участвовать города численностью до 100 тысяч жителей. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Первоуральске (Свердловская область) дети записали коллективное видеообращение к главе города Игорю Кабцу. Ребята мечтают, что в их микрорайоне появится хорошая детская площадка. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Магнитка — значимый для Первоуральска промышленный район. Но он отдаленный, и поэтому на его благоустройство выделяется меньше денег. Детских площадок не хватает. Ребятам негде играть, заниматься, да и просто с пользой проводить время. От безысходности дети записали обращение к главе Первоуральска Игорю Кабцу», — говорит депутат городской думы от КПРФ Наталья Крылова. Ребятишки просят главу города обратить внимание на проблему, связанную с нехваткой детских площадок. «Мы, дети Магнитки, просим дяденьку мэра построить нам детскую площадку», — скандируют дети на видео. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Первоуральска, но на звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным предложил расширить возможности программы благоустройства городской среды. Турчак предложил расширить список городов — участников всероссийского конкурса на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Сейчас в нем могут участвовать города численностью до 100 тысяч жителей.