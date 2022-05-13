Власти РФ потратят на противостояние санкциям триллионы рублей

Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В 2022 году российские власти выделят более 5 триллионов рублей на противостояние антироссийским санкциям. Так правительство РФ планирует поддержать бизнес. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство оперативно готовит дополнительные меры поддержки для бизнеса. Все они включаются в план первоочередных действий. На его финансирование в целом выделено более 5 трлн рублей», — отметил он, информация размещена в telegram-канале «Правительство России».

По словам Мишустина, также основными направлениями работы в Росси является сохранение рабочих мест. Власти хотят обеспечить финансовую стабильность гражданам, заключил премьер-министр.

Это не первая помощь бизнесу в 2022 году в России. В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах в условиях западных санкций. Документ освобождает от налога с доходов, полученных в 2021—2023 годах, в российских банках. По транспортному налогу повышающий коэффициент будет действовать только для автомобилей дороже 10 млн рублей. Для IT-компаний на три года, начиная с нынешнего, предусмотрена нулевая ставка налога на прибыль.

Поддержка правительством бизнеса и обычных граждан связана с тем, что после начала спецоперации на Украине, которую ведет Россия с конца февраля, страны Европы и США ввели против РФ жесткие санкции. Ограничения коснулись логистики, бизнеса, экономического и банковского секторов. На данный момент Евросоюз ввел пять пакетов санкций, готовится еще один пакет.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал западные ограничения для России. Он убежден, что вводимые против России санкции отражаются на экономиках тех стран, которые их вводят, и провоцируют глобальный кризис, передает «Пятый канал». Вина за это лежит полностью на властях других государств, сообщает телеканал 360.

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