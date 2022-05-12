12 мая 2022

В мэрию челябинского города поступило сообщение о бомбе

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский. Златоуст., администрация златоуст
Эвакуация сотрудников из администрации не проводилась Фото:

В администрацию Златоуста (Челябинская область) поступило сообщение о минировании. Информацию об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Вслед за Челябинском и Магнитогорском сообщение о минировании поступило на электронную почту мэрии Златоуста, а также в Южноуральский государственный колледж в Челябинске. Ведется обследование помещений», — рассказал источник.

В пресс-службе мэрии Златоуста сообщили, что администрация работает в штатном режиме. Эвакуация не проводилась.

13 мая волна ложных минирований затронула школы, детские сады, вузы и суды Челябинска. Затем сообщения о минировании поступили в аэропорт Магнитогорска и администрацию города.

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В администрацию Златоуста (Челябинская область) поступило сообщение о минировании. Информацию об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Вслед за Челябинском и Магнитогорском сообщение о минировании поступило на электронную почту мэрии Златоуста, а также в Южноуральский государственный колледж в Челябинске. Ведется обследование помещений», — рассказал источник. В пресс-службе мэрии Златоуста сообщили, что администрация работает в штатном режиме. Эвакуация не проводилась. 13 мая волна ложных минирований затронула школы, детские сады, вузы и суды Челябинска. Затем сообщения о минировании поступили в аэропорт Магнитогорска и администрацию города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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