В мэрию челябинского города поступило сообщение о бомбе

Эвакуация сотрудников из администрации не проводилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрацию Златоуста (Челябинская область) поступило сообщение о минировании. Информацию об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Вслед за Челябинском и Магнитогорском сообщение о минировании поступило на электронную почту мэрии Златоуста, а также в Южноуральский государственный колледж в Челябинске. Ведется обследование помещений», — рассказал источник.

В пресс-службе мэрии Златоуста сообщили, что администрация работает в штатном режиме. Эвакуация не проводилась.

13 мая волна ложных минирований затронула школы, детские сады, вузы и суды Челябинска. Затем сообщения о минировании поступили в аэропорт Магнитогорска и администрацию города.