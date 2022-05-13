Пермский депутат задекларировал 6 гаражей при одной машине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, гаражи, боксы, кооператив
Депутат Сергей Захаров указал в декларации шесть гаражей Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Депутат Пермской городской думы Сергей Захаров задекларировал шесть гаражей. При этом в собственности народного избранника оказалась всего одна машина.

«Шесть гаражей общей площадью 150 кв. м. и автомобиль легковой: НИССАН Патрол», — указано в декларации о доходах. Гаражи находятся в совместной собственности с супругой депутата. При этом у нее личного автомобиля не имеется.

Кроме Захарова гаражи также задекларировали еще два депутата. Это депутат Владимир Манин, в собственности которого находится 1 гараж в 33 кв. м. и Михаил Черепанов. Он указал в декларации гараж-бокс на 62,5 кв. м.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий.

Депутат Пермской городской думы Сергей Захаров задекларировал шесть гаражей. При этом в собственности народного избранника оказалась всего одна машина. «Шесть гаражей общей площадью 150 кв. м. и автомобиль легковой: НИССАН Патрол», — указано в декларации о доходах. Гаражи находятся в совместной собственности с супругой депутата. При этом у нее личного автомобиля не имеется. Кроме Захарова гаражи также задекларировали еще два депутата. Это депутат Владимир Манин, в собственности которого находится 1 гараж в 33 кв. м. и Михаил Черепанов. Он указал в декларации гараж-бокс на 62,5 кв. м.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...