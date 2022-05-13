Пермский депутат задекларировал 6 гаражей при одной машине

Депутат Сергей Захаров указал в декларации шесть гаражей Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат Пермской городской думы Сергей Захаров задекларировал шесть гаражей. При этом в собственности народного избранника оказалась всего одна машина.

«Шесть гаражей общей площадью 150 кв. м. и автомобиль легковой: НИССАН Патрол», — указано в декларации о доходах. Гаражи находятся в совместной собственности с супругой депутата. При этом у нее личного автомобиля не имеется.

Кроме Захарова гаражи также задекларировали еще два депутата. Это депутат Владимир Манин, в собственности которого находится 1 гараж в 33 кв. м. и Михаил Черепанов. Он указал в декларации гараж-бокс на 62,5 кв. м.