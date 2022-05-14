Константин Хвастунов за три недели до своей гибели спас раненого Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ефрейтор из Юрюзани (Челябинская область) Константин Хвастунов погиб во время спецоперации на Украине. Похороны 25-летнего военнослужащего состоятся в понедельник, сообщил URA.RU глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович.

«Мы связались с его родителями, организуем похороны. Семье погибшего будет оказана поддержка», — рассказал Шиманович.

Константин Хвастунов с детства увлекался оружием. После срочной службы в армии остался служить по контракту. Он участвовал в военной операции в Сирии, был ветераном боевых действий. После Сирии перешел в разведку, был снайпером.

Константин Хвастунов собирался жениться после того, как вернется из командировки на Украину. Паблик «Молодежь Юрюзани» в соцсети «ВКонтакте»

«Три недели назад Костя вытащил раненого. Этот парень сейчас в госпитале и переживает, что не сможет попасть на похороны. У Кости была девушка, после этой командировки они хотели сыграть свадьбу, но судьба распорядилась иначе», — сообщается в паблике «ЧП/Катав-Ивановск/ЮрюзаньIАвангард» в соцсети «ВКонтакте».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Путин говорил, что приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружений ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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