Челябинцев пугают рассылкой об опасных игрушках на лавочках

В полиции дали оценку рассылаемым сообщениям Фото: Илья Московец © URA.RU

Неизвестные рассылают жителям Челябинской области сообщения об опасных предметах, спрятанных в гаджеты, блокноты и детские игрушки, которые можно обнаружить на скамейках и дорогах. При попытке взять их, человек, якобы, может получить травму.

«Главное управление МВД России по Челябинской области информирует, что на территории Южного Урала подобных случаев не зарегистрировано, а распространяющееся в мессенджерах сообщение не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции напомнили, что распространение заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу общественному порядку, карается по закону. ГУ МВД по Челябинской области призывает граждан ориентироваться только на официальные источники информации.