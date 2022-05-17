Глава Минцифры опроверг слухи о переезде «Яндекса» в Израиль

17 мая 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Министр цифрового развития Максут Шадаев готов помогать развитию «Яндекса» в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Яндекс» продолжит работу в России вопреки слухам о массовом переезде сотрудников компании в Израиль. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. «Потребители продукции „Яндекса“ находятся в России, и я уверен, что „Яндекс“ свое будущее связывает с Россией. Несмотря на то, что есть временные ограничения на доступ к технологиям, коллеги точно останутся и будут развиваться внутри страны. Компания набирает людей, ведется работа над проектами», — сказал Шадаев на форуме «Новые горизонты» российского общество «Знание». Сообщения о релокации «Яндекс» в Израиль министр назвал ошибкой журналистов израильских СМИ, которые неверно истолковали обращение руководства компании в адрес местных властей. «Мы получили от „Яндекса“ оригинал того письма в правительство Израиля. Там написано про упрощенный порядок получения виз для ограниченного количества специалистов. Это несколько десятков специалистов, которые находятся на территории Израиля», — уточнил он. Тот факт, что штаб-квартира «Яндекса» расположена в Нидерландах, Максут Шадаев объяснил необходимостью доступа к зарубежному рынку капитала. Правительство России тоже готово выдавать компании льготные кредиты, добавил он. В ходе своего выступления Шадаев также сообщил, что правительство РФ не будет запрещать видеохостинг YouTube без крайней необходимости. По его словам, власти стремятся сохранить конкурентную среду в отечественном сегменте интернета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Яндекс» продолжит работу в России вопреки слухам о массовом переезде сотрудников компании в Израиль. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. «Потребители продукции „Яндекса“ находятся в России, и я уверен, что „Яндекс“ свое будущее связывает с Россией. Несмотря на то, что есть временные ограничения на доступ к технологиям, коллеги точно останутся и будут развиваться внутри страны. Компания набирает людей, ведется работа над проектами», — сказал Шадаев на форуме «Новые горизонты» российского общество «Знание». Сообщения о релокации «Яндекс» в Израиль министр назвал ошибкой журналистов израильских СМИ, которые неверно истолковали обращение руководства компании в адрес местных властей. «Мы получили от „Яндекса“ оригинал того письма в правительство Израиля. Там написано про упрощенный порядок получения виз для ограниченного количества специалистов. Это несколько десятков специалистов, которые находятся на территории Израиля», — уточнил он. Тот факт, что штаб-квартира «Яндекса» расположена в Нидерландах, Максут Шадаев объяснил необходимостью доступа к зарубежному рынку капитала. Правительство России тоже готово выдавать компании льготные кредиты, добавил он. В ходе своего выступления Шадаев также сообщил, что правительство РФ не будет запрещать видеохостинг YouTube без крайней необходимости. По его словам, власти стремятся сохранить конкурентную среду в отечественном сегменте интернета.