17 мая 2022

УрФУ переобучит педагогов русского языка в Монголии

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Уральский федеральный университет. Екатеринбург, памятник кирову, урфу, вид на урфу, здание урфу
Заявки на переобучение подали более 500 педагогов Фото:

Уральский федеральный университет (УрФУ) проведет переподготовку монгольских учителей русского языка. Обучение пройдет по методике, основанной на цифровизации и внедрении игровых форм. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Более 500 заявок от учителей Монголии поступили на участие в проекте „Творческие лаборатории“. В школах республики внедрят разработанную в Уральском федеральном университете адаптированную методику преподавания русского языка как иностранного. Уральский вуз обучит педагогов цифровым технологиям и геймификации», — цитирует пресс-службу вуза ТАСС.

Разработчики образовательной программы отмечают, что ее эффективность зависит от вовлеченности обучающихся. Такой подход к обучению требует творческого отношения, а учителям необходимо самим опробовать методику, экспериментировать и давать обратную связь.

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Уральский федеральный университет (УрФУ) проведет переподготовку монгольских учителей русского языка. Обучение пройдет по методике, основанной на цифровизации и внедрении игровых форм. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Более 500 заявок от учителей Монголии поступили на участие в проекте „Творческие лаборатории“. В школах республики внедрят разработанную в Уральском федеральном университете адаптированную методику преподавания русского языка как иностранного. Уральский вуз обучит педагогов цифровым технологиям и геймификации», — цитирует пресс-службу вуза ТАСС. Разработчики образовательной программы отмечают, что ее эффективность зависит от вовлеченности обучающихся. Такой подход к обучению требует творческого отношения, а учителям необходимо самим опробовать методику, экспериментировать и давать обратную связь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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