УрФУ переобучит педагогов русского языка в Монголии

Заявки на переобучение подали более 500 педагогов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Уральский федеральный университет (УрФУ) проведет переподготовку монгольских учителей русского языка. Обучение пройдет по методике, основанной на цифровизации и внедрении игровых форм. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Более 500 заявок от учителей Монголии поступили на участие в проекте „Творческие лаборатории“. В школах республики внедрят разработанную в Уральском федеральном университете адаптированную методику преподавания русского языка как иностранного. Уральский вуз обучит педагогов цифровым технологиям и геймификации», — цитирует пресс-службу вуза ТАСС.

Разработчики образовательной программы отмечают, что ее эффективность зависит от вовлеченности обучающихся. Такой подход к обучению требует творческого отношения, а учителям необходимо самим опробовать методику, экспериментировать и давать обратную связь.