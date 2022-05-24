В Екатеринбурге в коррекционный садик берут здоровых детей. «Врачи были возмущены!»

24 мая 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Весной 2022 года пошли слухи о том, что специализированный сад с нового учебного года будет брать здоровых детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Детский сад N 46 в Ленинском районе Екатеринбурга специализируется на детей с плохим зрением. Желающих всегда много, а путевку ждут не один год. Весной 2022 года пошли слухи о том, что специализированный сад с нового учебного года будет брать здоровых детей. «Причина сокращения коррекционных групп в том, что нет нуждающихся. Мы позвонили в центр, где находится психолого-медико-педагогическая комиссия. Врачи были возмущены. Они сообщили, что каждую неделю в центре проводят по 2-3 комиссии по разным нозологиям, по 30 детей на прием. Нуждающиеся не только есть, в последние годы их стало больше», — передает «КП-Екатеринбург» слова мамы воспитанника сада Елизаветы Мазуниной. Руководство садика уже выдало путевки семьям со здоровыми детьми, что по сути нарушает правила дошкольного учреждения. «На днях я подошла к заведующей на прием. В этот момент она по путевке оформляла договор для подошедшей мамы. Я спросила, если ли у этой семьи заключение экспертов о том, что ребенок нуждается в нашем садике. По уставу представители сада не имеют право принимать детей без прохождения комиссии. Заведующая ответила, что правила в будущем изменят» — рассказывает мама одного из детей Ольга Тарасова. Родители уверены, что представители дошкольного учреждения не имеют права принимать детей, не сменив Устав. «Выходит, что по регламенту в Екатеринбурге будет детский сад компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения. Учреждение будет получать соответствующее финансирование, а по факту посещать его будут здоровые дети», — возмущаются родители. Горожане в аппарат уполномоченного по правам ребенка. Там отметили, что запрос от родителей детского сада приняли в работу. «Поскольку аппарат не может проводить проверки, мы обратились в прокуратуру. Нам крайне важно, чтобы права детей, которые нуждаются в специализированном саду из-за проблем со зрением, не нарушались», — сообщил «КП-Екатеринбург» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Нынешний руководитель МБДОУ N46 Екатерина Ермакова от комментариев отказалась.

Детский сад N 46 в Ленинском районе Екатеринбурга специализируется на детей с плохим зрением. Желающих всегда много, а путевку ждут не один год. Весной 2022 года пошли слухи о том, что специализированный сад с нового учебного года будет брать здоровых детей. «Причина сокращения коррекционных групп в том, что нет нуждающихся. Мы позвонили в центр, где находится психолого-медико-педагогическая комиссия. Врачи были возмущены. Они сообщили, что каждую неделю в центре проводят по 2-3 комиссии по разным нозологиям, по 30 детей на прием. Нуждающиеся не только есть, в последние годы их стало больше», — передает «КП-Екатеринбург» слова мамы воспитанника сада Елизаветы Мазуниной. Руководство садика уже выдало путевки семьям со здоровыми детьми, что по сути нарушает правила дошкольного учреждения. «На днях я подошла к заведующей на прием. В этот момент она по путевке оформляла договор для подошедшей мамы. Я спросила, если ли у этой семьи заключение экспертов о том, что ребенок нуждается в нашем садике. По уставу представители сада не имеют право принимать детей без прохождения комиссии. Заведующая ответила, что правила в будущем изменят» — рассказывает мама одного из детей Ольга Тарасова. Родители уверены, что представители дошкольного учреждения не имеют права принимать детей, не сменив Устав. «Выходит, что по регламенту в Екатеринбурге будет детский сад компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения. Учреждение будет получать соответствующее финансирование, а по факту посещать его будут здоровые дети», — возмущаются родители. Горожане в аппарат уполномоченного по правам ребенка. Там отметили, что запрос от родителей детского сада приняли в работу. «Поскольку аппарат не может проводить проверки, мы обратились в прокуратуру. Нам крайне важно, чтобы права детей, которые нуждаются в специализированном саду из-за проблем со зрением, не нарушались», — сообщил «КП-Екатеринбург» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Нынешний руководитель МБДОУ N46 Екатерина Ермакова от комментариев отказалась.