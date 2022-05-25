Дети беженцев Донбасса отдохнут в свердловских лагерях

Свердловские лагеря ждут ребят из Донбасса с 1 июня по 28 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Дети беженцев и юные спортсмены Донбасса отдохнут в летних оздоровительных лагерях Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП), а также омбудсмен региона Татьяна Мерзлякова.

«Детям беженцев обязательно дадут путевки в летние лагеря, есть и поручение вице-губернатора Павла Крекова. Сейчас смотрим, кому и сколько», — сообщила во время пресс-конференции уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Также на каникулы в Свердловскую область приедут почти 500 юных спортсменов из ДНР и ЛНР. Это ребята из Донецкого училища олимпийского резерва и детских спортивно-юношеских школ. На Урале они смогут не только отдыхать, но и тренироваться.

«Уже подготовлен спортивно-оздоровительный лагерь школы олимпийского резерва в Новоуральске. Это позволит ребятам, у которых сейчас нет возможности полноценно организовать дома тренировочный процесс, продолжить спортивную подготовку и отдохнуть. Предусмотрено четыре смены по 21 дню с единовременным проживанием 120 человек», — цитирует ДИП директора училища олимпийского резерва Свердловской области Сергея Степанова.

Отдых юных спортсменов организован в рамках проекта «Урал — детям Донбасса». Ранее свердловские власти раскрыли, как летом 2022 года будут работать детские лагеря. В регионе ожидается открытие 1271 лагеря. Первая смена стартует уже 1 июня.