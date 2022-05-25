Участок улицы Молодогвардейцев перекроют из-за ремонтных работ Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске с вечера 26 мая до утра 30 мая перекроют улицу Молодогвардейцев на одном из участков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, перекрытие необходимо для проведения ремонта теплотрассы.

«В связи с проведением работ по ремонту участка теплотрассы открытым способом на проезжей части с 23 часов 26 мая до 6 часов 30 мая будет закрыто движение транспорта по улице Молодогвардейцев на участке между домами № 60д и № 39. С 5 утра 27 мая до 6 часов 30 мая общественный транспорт изменит схему движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

В мэрии пояснили, что троллейбус № 14 будет следовать по трассе: Комсомольский проспект — Чичерина — ПКиО (в обоих направлениях), № 17 — по улице Молдавская — Чичерина — Ж/д вокзал (в обоих направлениях). Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Ранее в центре Челябинска перекрыли улицу Кирова для съемок всероссийского телемарафона. Также из-за всероссийского полумарафона перекрывали Университетскую набережную на северо-западе города.

Схема организации дорожного движения после перекрытия участка дороги по улице Молодогвардейцев Фото: официальный сайт администрации Челябинска