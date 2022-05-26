Бывший зам Куйвашева восстановит права обманутых дольщиков

27 мая 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Обманутым дольщикам ЖСК «Молодежный» поможет депутат Сергей Бидонько Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший заместитель губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по внутренней политике Сергей Бидонько поможет вернуть права обманутым дольщикам ЖСК «Молодежный». Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале. «На очередном заседании комиссии по защите прав обманутых дольщиков Свердловской области включили в план-график сведения о 330-ти гражданах, чьи денежные средства привлекались для строительства 15-ти жилых домов», — говорится в сообщении. «Сейчас активно ведутся работы по оказанию мер поддержки гражданам, пострадавших от действий недобросовестного застройщика Воробьева», — дополнил Бидонько. А 1 июня начнется постройка дома и паркинга по адресу Шевелева, 1. Ранее URA.RU сообщало, что полпред УрФО Владимир Якушев решил проблемы сотен обманутых дольщиков.

Бывший заместитель губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по внутренней политике Сергей Бидонько поможет вернуть права обманутым дольщикам ЖСК «Молодежный». Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале. «На очередном заседании комиссии по защите прав обманутых дольщиков Свердловской области включили в план-график сведения о 330-ти гражданах, чьи денежные средства привлекались для строительства 15-ти жилых домов», — говорится в сообщении. «Сейчас активно ведутся работы по оказанию мер поддержки гражданам, пострадавших от действий недобросовестного застройщика Воробьева», — дополнил Бидонько. А 1 июня начнется постройка дома и паркинга по адресу Шевелева, 1. Ранее URA.RU сообщало, что полпред УрФО Владимир Якушев решил проблемы сотен обманутых дольщиков.