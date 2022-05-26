26 мая 2022

Бывший зам Куйвашева восстановит права обманутых дольщиков

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Интервью с Сергеем Бидонько. Екатеринбург, бидонько сергей
Обманутым дольщикам ЖСК «Молодежный» поможет депутат Сергей Бидонько Фото:

Бывший заместитель губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по внутренней политике Сергей Бидонько поможет вернуть права обманутым дольщикам ЖСК «Молодежный». Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале.

«На очередном заседании комиссии по защите прав обманутых дольщиков Свердловской области включили в план-график сведения о 330-ти гражданах, чьи денежные средства привлекались для строительства 15-ти жилых домов», — говорится в сообщении.

«Сейчас активно ведутся работы по оказанию мер поддержки гражданам, пострадавших от действий недобросовестного застройщика Воробьева», — дополнил Бидонько. А 1 июня начнется постройка дома и паркинга по адресу Шевелева, 1. Ранее URA.RU сообщало, что полпред УрФО Владимир Якушев решил проблемы сотен обманутых дольщиков.

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Бывший заместитель губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по внутренней политике Сергей Бидонько поможет вернуть права обманутым дольщикам ЖСК «Молодежный». Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале. «На очередном заседании комиссии по защите прав обманутых дольщиков Свердловской области включили в план-график сведения о 330-ти гражданах, чьи денежные средства привлекались для строительства 15-ти жилых домов», — говорится в сообщении. «Сейчас активно ведутся работы по оказанию мер поддержки гражданам, пострадавших от действий недобросовестного застройщика Воробьева», — дополнил Бидонько. А 1 июня начнется постройка дома и паркинга по адресу Шевелева, 1. Ранее URA.RU сообщало, что полпред УрФО Владимир Якушев решил проблемы сотен обманутых дольщиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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