Свердловский суд решил судьбу силовика, подозреваемого во взятке

Сотрудника УМВД отправили под домашний арест Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Силовика из УМВД по Екатеринбургу Николаю Могильникову, который может быть связан с делом о коррупции в отношении врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Александра Темникова, отправили под арест до 25 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда Екатеринбурга.

«Могильникову Николаю избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца по 25 июля включительно», — сообщили в пресс-службе. Дело еще одного подозреваемого продолжают рассматривать.

Сегодня, 27 мая URA.RU сообщало, что Максима Попова и Данилу Островского, которых так же связывают с этим делом, отправили под домашний арест до конца июля. По информации источника, их дела могут быть связаны с подозрением в коррупции Александра Темникова. По версии следствия, он брал взятки за отказ от возбуждения уголовного дела о распространении наркотиков. Операция по его задержанию проходила в начале 2022 года.