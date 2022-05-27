Свердловские фермеры за неделю выполнили четверть плана

28 мая 2022 в 08:08 Размер текста - 17 +

В Свердловской области засеяно 75% планируемых территорий Фото: Анна Майорова © URA.RU Аграрии в Свердловской области завершают посев, на данный момент засеяно свыше 75% запланированных площадей, а неделю назад норма плана была выполнена всего наполовину. Об этом стало известно из оперативной сводки на официальном сайте Минсельхоза по Свердловской области. План по зерновым выполнен на 78,8%, по картофелю — на 64,9%, по кукурузе — на 74,6%, по овощам открытого грунта — на 61,4%. По техническим культурам удалось перевыполнить план на 108%. Посев в этом году стартовал на 8 дней позже года ранее. На данный момент работы уже выполнены на 365,4 тысячах гектаров. Завершить посев при условиях хорошей погоды Минсельхоз планирует в конце первой декады июня. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил отменить штрафы для сельхозпроизводителей. Также агентство рассказывало, что свердловские фермеры отправили в Донбасс грузовик с 10 тоннами яровой пшеницы.

Аграрии в Свердловской области завершают посев, на данный момент засеяно свыше 75% запланированных площадей, а неделю назад норма плана была выполнена всего наполовину. Об этом стало известно из оперативной сводки на официальном сайте Минсельхоза по Свердловской области. План по зерновым выполнен на 78,8%, по картофелю — на 64,9%, по кукурузе — на 74,6%, по овощам открытого грунта — на 61,4%. По техническим культурам удалось перевыполнить план на 108%. Посев в этом году стартовал на 8 дней позже года ранее. На данный момент работы уже выполнены на 365,4 тысячах гектаров. Завершить посев при условиях хорошей погоды Минсельхоз планирует в конце первой декады июня. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил отменить штрафы для сельхозпроизводителей. Также агентство рассказывало, что свердловские фермеры отправили в Донбасс грузовик с 10 тоннами яровой пшеницы.