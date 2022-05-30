Источник: фестиваль свободы в Ельцин Центре под угрозой срыва

Судьба фестиваля в «Ельцин центре» находится под вопросом Фото: Размик Закарян © URA.RU

Проведение традиционного фестиваля «Слова и музыка свободы», проходящего в «Ельцин Центре», находится под вопросом. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье первого президента.

«Проведение традиционного фестиваля „Слова и музыка свободы“, проходящего в „Ельцин Центре“ находится под вопросом. Связанно это с подбором участников мероприятия, после того как многие из них покинули Россию на фоне вынужденно проходящей спецоперации на территории Украины», — рассказал инсайдер.

В самом Ельцин Центре не стали подтверждать или опровергать эту информацию. «На данный момент ЕЦ не делал анонсов и заявлений по поводу фестиваля «Слова и музыка свободы», — рассказала URA.RU первый заместитель исполнительного директора ЕЦ Людмила Телень.

Ранее URA.RU сообщало, что уход Юмашева с поста советника в Кремле не скажется на работе «Ельцин Центра». Также агентство рассказывало о возможном сотрудничества фестиваля «Ночь музыки» с центром первого президента.