В Свердловской области осудят серийного вора сыра и колбасы

31 мая 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Белоярском (Свердловская область) суд вынесен приговор мужчине, которого задержали за серию краж из продуктовых магазинов сыра, колбасы и бытовой химии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В целях реализации преступного умысла в период с февраля по апрель 2022 года злоумышленник на такси приезжал в сельские поселения Белоярского городского округа, где в торговых залах магазинов совершал хищения различных продовольственных товаров (сыров, колбасных изделий), а также предметов бытовой химии, после чего также с использованием услуг такси возвращался в г. Каменск-Уральский», — говорится в сообщении пресс-службы. Ворованную продукцию злоумышленник затем продавал на рынке. Мужчину полностью признал свою вину. Сейчас следствие устанавливает причастность «гастролера» к совершению иных подобных хищений на территории региона. «Уголовное дело направлено Белоярский районный суд для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Белоярском (Свердловская область) суд вынесен приговор мужчине, которого задержали за серию краж из продуктовых магазинов сыра, колбасы и бытовой химии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В целях реализации преступного умысла в период с февраля по апрель 2022 года злоумышленник на такси приезжал в сельские поселения Белоярского городского округа, где в торговых залах магазинов совершал хищения различных продовольственных товаров (сыров, колбасных изделий), а также предметов бытовой химии, после чего также с использованием услуг такси возвращался в г. Каменск-Уральский», — говорится в сообщении пресс-службы. Ворованную продукцию злоумышленник затем продавал на рынке. Мужчину полностью признал свою вину. Сейчас следствие устанавливает причастность «гастролера» к совершению иных подобных хищений на территории региона. «Уголовное дело направлено Белоярский районный суд для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе.