30 мая 2022

В Свердловской области осудят серийного вора сыра и колбасы

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, заключенные, решетка, скамья подсудимых, подсудимый, суд, арестант, вор в законе, шишканов олег, шишкан
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы Фото:

В Белоярском (Свердловская область) суд вынесен приговор мужчине, которого задержали за серию краж из продуктовых магазинов сыра, колбасы и бытовой химии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В целях реализации преступного умысла в период с февраля по апрель 2022 года злоумышленник на такси приезжал в сельские поселения Белоярского городского округа, где в торговых залах магазинов совершал хищения различных продовольственных товаров (сыров, колбасных изделий), а также предметов бытовой химии, после чего также с использованием услуг такси возвращался в г. Каменск-Уральский», — говорится в сообщении пресс-службы. Ворованную продукцию злоумышленник затем продавал на рынке.

Мужчину полностью признал свою вину. Сейчас следствие устанавливает причастность «гастролера» к совершению иных подобных хищений на территории региона. «Уголовное дело направлено Белоярский районный суд для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе.

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В Белоярском (Свердловская область) суд вынесен приговор мужчине, которого задержали за серию краж из продуктовых магазинов сыра, колбасы и бытовой химии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В целях реализации преступного умысла в период с февраля по апрель 2022 года злоумышленник на такси приезжал в сельские поселения Белоярского городского округа, где в торговых залах магазинов совершал хищения различных продовольственных товаров (сыров, колбасных изделий), а также предметов бытовой химии, после чего также с использованием услуг такси возвращался в г. Каменск-Уральский», — говорится в сообщении пресс-службы. Ворованную продукцию злоумышленник затем продавал на рынке. Мужчину полностью признал свою вину. Сейчас следствие устанавливает причастность «гастролера» к совершению иных подобных хищений на территории региона. «Уголовное дело направлено Белоярский районный суд для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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