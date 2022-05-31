Куйвашева призвали вступиться за лицей после ЛГБТ-скандала. Видео

31 мая 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

Родители лицеистов призывают губернатора заступить за екатеринбургское учебное заведение Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга Родители учеников екатеринбургского лицея №12 просят губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева заступиться за директора после скандала с «ЛГБТ-танцем», спровоцированного телеведущим Владимиром Соловьевым. Об этом родители рассказали корреспонденту URA.RU. «У него какие-то стычки с нашим губернатором. Он сильно наседает на Екатеринбург, пытается нас очернить. Такая реакция в интернете появилась именно из-за Соловьева. Губернатору следует заступиться за наших детей, за нас лицей», — передает корреспондент URA.RU слова родителей. Ранее Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где учащиеся устроили «ЛГБТ-танец». Он также обвинил Ельцин Центр в негативном влиянии на молодежь. Директор лицея заявила URA.RU, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. После скандала с «ЛГБТ-танцем» родители школьников пришли подписать заявление в поддержку директора и завуча. По данным URA.RU, муниципальные чиновники еще не озвучивали свою позицию коллегам из области по данной теме. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Родители учеников екатеринбургского лицея №12 просят губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева заступиться за директора после скандала с «ЛГБТ-танцем», спровоцированного телеведущим Владимиром Соловьевым. Об этом родители рассказали корреспонденту URA.RU. «У него какие-то стычки с нашим губернатором. Он сильно наседает на Екатеринбург, пытается нас очернить. Такая реакция в интернете появилась именно из-за Соловьева. Губернатору следует заступиться за наших детей, за нас лицей», — передает корреспондент URA.RU слова родителей. Ранее Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где учащиеся устроили «ЛГБТ-танец». Он также обвинил Ельцин Центр в негативном влиянии на молодежь. Директор лицея заявила URA.RU, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. После скандала с «ЛГБТ-танцем» родители школьников пришли подписать заявление в поддержку директора и завуча. По данным URA.RU, муниципальные чиновники еще не озвучивали свою позицию коллегам из области по данной теме.