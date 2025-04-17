Свердловский бизнес объявил масштабную перезагрузку

Президентом союза малого и среднего бизнеса Свердловской области (СМСБ) стал гендиректор ООО «Уральский горнопромышленный холдинг» Сергей Мазуркевич. Он сменил на этом посту Анатолия Филиппенкова, который был президентом союза более 25 лет. Решение приняли на общем собрании членов СМСБ, передает корреспондент URA.RU.
«Самое важное сейчас — сохранить те достижения, которые уже имеет союз, и приложить силы, чтобы приумножить их. Мы будем обновлять команду, дирекцию, будем привлекать больше молодежи. Нужно все время менять формат, перестраиваться под вызовы времени, чтобы быть полезными», — сказал Сергей Мазуркевич. Он был избран президентом союза до 2028 года.
Региональный союз малого и среднего бизнеса был создан Анатолием Филиппенковым в 1999 году при поддержке губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Теперь Филиппенков стал почетным президентом союза.
СМСБ — одно из крупнейших объединений предпринимателей России, в которое входят субъекты малого и среднего бизнеса. Оно формирует проблемную повестку бизнеса и продвигает ее на уровень исполнительной и законодательной власти.
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