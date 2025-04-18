Что известно о состоянии фотографа из Екатеринбурга, впавшей в кому в Таиланде

К фотографу Толстухиной, впавшей в кому в Таиланде, из Екатеринбурга летит отец
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет, альмасрия, almasria
К девушке в ближайшее время вылетит отец Фото:

Состояние екатеринбургского фотографа Дарьи Толстухиной, впавшей в кому в Таиланде, остается тяжелым. Девушка не приходит в сознание, у нее отек мозга. Об этом рассказала ее подруга Анна Комендантова.

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«В сознание Даша не пришла. Отек мозга сильный. Мозг не включился. Мы готовим документы о транспортировке», — перечислила она на странице в Instagram (принадлежит компании Meta; признана экстремистской и запрещена в РФ).

Девушка призналась, что счет, выставленный тайской клиникой за три дня пребывания, оказался не таким огромным, как пугали изначально. Большая сумма — 3-5 млн рублей — потребуется на транспортировку самолетом. На это сейчас друзья и родные ищут средства.

«Отец Даши готовит завершающие действия по транспортировке Даши в Россию и летит сюда. Мне уже послезавтра улетать, к тому времени он должен сменить меня», — добавила Анна.

Сейчас она в Таиланде ухаживает за подругой. Они отдыхали вместе, когда Дарья неожиданно почувствовала себя плохо и впала в кому третьей степени. Ее состояние оценивается как критическое. Тайские медики уверяют семью, что мозг пациентки с наибольшей долей вероятности умер, поэтому необходимости в транспортировке якобы нет. Родные и близкие отказываются верить в такие прогнозы и делают все, чтобы спасти Дашу.

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Состояние екатеринбургского фотографа Дарьи Толстухиной, впавшей в кому в Таиланде, остается тяжелым. Девушка не приходит в сознание, у нее отек мозга. Об этом рассказала ее подруга Анна Комендантова. «В сознание Даша не пришла. Отек мозга сильный. Мозг не включился. Мы готовим документы о транспортировке», — перечислила она на странице в Instagram (принадлежит компании Meta; признана экстремистской и запрещена в РФ). Девушка призналась, что счет, выставленный тайской клиникой за три дня пребывания, оказался не таким огромным, как пугали изначально. Большая сумма — 3-5 млн рублей — потребуется на транспортировку самолетом. На это сейчас друзья и родные ищут средства. «Отец Даши готовит завершающие действия по транспортировке Даши в Россию и летит сюда. Мне уже послезавтра улетать, к тому времени он должен сменить меня», — добавила Анна. Сейчас она в Таиланде ухаживает за подругой. Они отдыхали вместе, когда Дарья неожиданно почувствовала себя плохо и впала в кому третьей степени. Ее состояние оценивается как критическое. Тайские медики уверяют семью, что мозг пациентки с наибольшей долей вероятности умер, поэтому необходимости в транспортировке якобы нет. Родные и близкие отказываются верить в такие прогнозы и делают все, чтобы спасти Дашу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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