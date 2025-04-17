Сенатор Шептий отчитался о насыщенном заседании в Совфеде

На 589 заседании Совета Федерации России одобрили введение статуса ветерана для новых категорий силовиков и военнослужащих. Всего были рассмотрены 44 вопроса, а завкафедрой из УрГЮУ Сергея Хазанова переназначили на важную должность представителя общественности в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС РФ). Об этом рассказал сенатор Совфеда от Свердловской области Виктор Шептий.
«Сенаторами одобрено внесение изменений в Федеральный закон „О ветеранах“. Закон позволяет получить статус ветерана боевых действий военнослужащим, сотрудникам МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, судебным приставам, прокурорам, сотрудникам СКР, в том числе уволенным, а также добровольцам, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России на государственной границе и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО, перечень которых будет определяться правительством Российской Федерации», — написал Шептий на своей странице «ВКонтакте».
По словам Шептия, на этом заседании обсуждалось, что перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан РФ дополняется территориями, прилегающими к новым регионам и районам проведения СВО.
После обсуждений представителем общественности в ВККС РФ переназначили Сергея Хазанова — завкафедрой административного права УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева. «Он уже отработал один срок (четыре года) в качестве представителя общественности в ВККС РФ. Поздравляю Сергея Дмитриевича с переназначением и желаю дальнейших успехов в его деятельности», — отметил сенатор.
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