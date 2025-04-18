«Страдают все»: мама ученика огромной школы Екатеринбурга пожаловалась на уроки допоздна

В школе №19 Академического района Екатеринбурга уроки во второй смене заканчиваются в 19:50, из-за чего детям сложно дается домашнее задание и посещение секций. Об этом URA.RU рассказала мама восьмиклассника Дарья (имя изменено).
«Проблема у всех домочадцев. Мы поздно ложимся спать, а на работу вставать в шесть утра. Младший ребенок еще маленький, режима у него нет от слова совсем. Старшему самому с утра на тренировку идти. А когда уроки делать? Да только в ночи — он приходит с секции [утром], и уже в школу надо. Пообедать-то бывает, что не успевает. Страдают все, недосып», — рассказала агентству мама.
Вторая смена в школе начинается в 14:00. Женщина поделилась скриншотом расписания сына, где указано, что последние уроки 14 и 17 апреля у детей заканчивались в 19:50, при этом, как отмечает мама, часто могут отменяться первые уроки. Если и отменяют [занятия], то только с первых уроков, а не с последних», — посетовала Дарья. Как, например, отметили «Разговоры о важном» в прошлый понедельник, перенеся занятие на 16:45.
Школа на Павла Шаманова, 18 большая: учится там более 2,2 тысячи ребят. Например, на восьмой параллели классы доходят до «Ж». URA.RU обратилось за комментариями к руководству школы. «Уроки у нас проводятся согласно установленному расписанию», — сказали по телефону, однако подробно комментировать не стали, сославшись на отсутствие директора на месте. В их адрес направлен письменный запрос. Комментарий ожидается и от департамента образования уральской столицы. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что, согласно нормам СанПиН, уроки во второй смене должны заканчиваться до 19:00.
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