Лиза Монеточка опровергла слова Костюшкина о просроченном штрафе. «Как клещ, ей богу»

02 июня 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

Певица из Екатеринбурга написала в соцсетях, что еще не получила полное решение суда по делу о плагиате песни Фото: Марина Молдавская © URA.RU Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка ответила на выпад экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, который обвинил ее в невыплате компенсации за плагиат песни. Певица выложила эмоциональную сториз у себя в соцсетях, в которой рассказала, что еще даже не получила полное решение суда. «Господи, почему человек не советуется с юристом, прежде чем заявлять? Мы пока даже не получили полное решение суда… мне просто по номеру телефона ему деньги скинуть или что? Я никакие платежи не задерживала, и еще, Литва и Латвия — разные страны) Успокойте человека. Испортил настроение в др (1 июня певица отпраздновала 24-й день рождения, — прим. ред.) Как банный лист! Как клещ, ей богу», — написала Монеточка у себя в Instsgram (деятельность соцсети запрещена в РФ). Монеточка решила высказаться после того, как увидела в СМИ интервью Костюшкина. Певец рассказал, что так и не получил компенсацию от артистки за плагиат песни «Женщина, я не танцую». «Я так понял, что певица Монеточка уехала в Латвию и открестилась не только от меня, но и от всех россиян вообще. Простила всем, кому должна», — цитирует Костюшкина «Комсомольская Правда». Басманный суд Москвы признал песню свердловской певицы Лизы Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом на песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Суд взыскал с певицы 500 тысяч рублей по иску Костюшкина. Изначально он требовал 900 тысяч рублей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка ответила на выпад экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, который обвинил ее в невыплате компенсации за плагиат песни. Певица выложила эмоциональную сториз у себя в соцсетях, в которой рассказала, что еще даже не получила полное решение суда. «Господи, почему человек не советуется с юристом, прежде чем заявлять? Мы пока даже не получили полное решение суда… мне просто по номеру телефона ему деньги скинуть или что? Я никакие платежи не задерживала, и еще, Литва и Латвия — разные страны) Успокойте человека. Испортил настроение в др (1 июня певица отпраздновала 24-й день рождения, — прим. ред.) Как банный лист! Как клещ, ей богу», — написала Монеточка у себя в Instsgram (деятельность соцсети запрещена в РФ). Монеточка решила высказаться после того, как увидела в СМИ интервью Костюшкина. Певец рассказал, что так и не получил компенсацию от артистки за плагиат песни «Женщина, я не танцую». «Я так понял, что певица Монеточка уехала в Латвию и открестилась не только от меня, но и от всех россиян вообще. Простила всем, кому должна», — цитирует Костюшкина «Комсомольская Правда». Басманный суд Москвы признал песню свердловской певицы Лизы Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом на песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Суд взыскал с певицы 500 тысяч рублей по иску Костюшкина. Изначально он требовал 900 тысяч рублей.