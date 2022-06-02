Маргарита Реутова готова оставить двоих детей ради мужа и спецоперации Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае педагог из поселка Марковский Маргарита Реутова намерена вступить в добровольческий батальон «Парма», чтобы вместе с контрактниками поехать на Донбасс. В беседе с URA.RU она призналась, что не имеет к военному делу никакого отношения, но решила последовать примеру мужа, которого уже приняли в этот батальон.

«Сейчас я работаю педагогом-организатором в школе поселка Марковский. Муж изначально, как только объявили о наборе добровольцев, сказал: „Я поеду“, его приняли в батальон „Парма“. Я решила, как жена декабриста, последовать за ним. И [по идеологические мотивам тоже], там все-таки наши люди гибнут. Мне не принципиально, куда возьмут. Буду песнями-плясками боевой дух [солдат] поднимать. Мужу я сказала об этом, но он не пускает меня», — отметила Маргарита Реутова.

Пермячка пояснила, что ее муж бывший военный, но сейчас работает санитаром в геронтологическом центре в поселке Марковский. Поехать на Донбасс хотел и свекор Маргариты Реутовой, но в военкомате ему отказали в контракте из-за возраста. Педагог пока не обращалась в военкомат, и ничего не рассказал о своих планах родным. В семье Реутовых двое маленьких детей, 4 и 7 лет. Мама планирует оставить их на воспитание бабушкам и дедушкам в том случае, если ее примут в батальон «Парма».

URA.RU рассказывало, что в Пермском крае из числа добровольцев формируют батальон «Парма». Добровольцам обещают денежное довольствие, а также обеспечение служебным жильем и бесплатный проезд к месту проведения отпуска. С 24 февраля российская армия проводит на территории Украины специальную военную операцию. Ее главными целями, как заявил президент РФ Владимир Путин, являются денацификация и демилитаризация этой страны.

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