Челябинский опыт экомониторинга распространят по России

В Челябинской области производится мониторинг состояния воздуха и воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Опыт дистанционного надзора за экологией Челябинской области намерены распространить в других регионах. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

«В Челябинской области внедрены сервисы, позволяющие удаленно следить за состоянием архивов, атмосферного воздуха и водных объектов. Это позволило в 14 раз повысить скорость выявления превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ. В планах — тиражирование цифровых сервисов мониторинга», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В Минцифры добавили, что такие результаты удалось получить благодаря платформе для сбора данных, которая основана на технологии интернета вещей, входящей в состав облачного решения цифровизации КНД (ГИС ТОР КНД). Платформа получает информацию от датчиков и в режиме реального времени передает ее инспектору для оперативного реагирования. Кроме того, система сама может предположить о том, кто допускает нарушение, спрогнозировать модель распространения загрязнений и предлагает варианты решений.

«Дистанционный надзор, основанный на данных мониторинга, в том числе в сфере экологии, сокращает временные и финансовые издержки, делает взаимодействие бизнеса и государства максимально прозрачным. В планах сделать прогнозы доступными медучреждениям региона и жителям для минимизации рисков в случае загрязнений окружающей среды», — добавил замглавы Минцифры России Олег Качанов.