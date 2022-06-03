03 июня 2022

В Екатеринбурге автомобилисты не могут уехать из парка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На парковке у парка Маяковского из-за фестиваля образовался затор Фото:

В Екатеринбурге на выезде из парка Маяковского со стороны улицы Ткачей образовался затор из машин. Многие приехали на фестиваль, который проходит в парке, на машинах, и теперь не могут разъехаться на маленькой парковке, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Парковка у парка Маяковского с Ткачей стоит. У них по сути тут одна полоса на въезд и выезд, упираются друг в друга», — делится журналист. Сегодня в парке проходит большой летний фестиваль «Арт-пикник», многие приехали на автомобилях.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Екатеринбурга наложила запрет на строительство жилья у входа в парк Маяковского. Внимание общественности к этой земле связано с тем, что ранее свердловское мингосимущества выставило ее на торги. И зона Ц-2 позволяла возвести на этом месте высотку.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

В Екатеринбурге на выезде из парка Маяковского со стороны улицы Ткачей образовался затор из машин. Многие приехали на фестиваль, который проходит в парке, на машинах, и теперь не могут разъехаться на маленькой парковке, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Парковка у парка Маяковского с Ткачей стоит. У них по сути тут одна полоса на въезд и выезд, упираются друг в друга», — делится журналист. Сегодня в парке проходит большой летний фестиваль «Арт-пикник», многие приехали на автомобилях. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Екатеринбурга наложила запрет на строительство жилья у входа в парк Маяковского. Внимание общественности к этой земле связано с тем, что ранее свердловское мингосимущества выставило ее на торги. И зона Ц-2 позволяла возвести на этом месте высотку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...